快訊

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

大陸第三個十年西部大開發政策 特定企業享租稅優惠

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總經理陳文孝。圖/勤業眾信聯合會計師事務所提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總經理陳文孝。圖/勤業眾信聯合會計師事務所提供

為鼓勵沿海地區產能向內陸遷移，並加快中西部地區發展，中國大陸自2001年起，實施為期十年（2001年至2010年）的「西部大開發政策」，目前所實施的第二個十年（2011年至2020年）西部大開發政策，將於今年底期滿。中國大陸財政部、稅務總局及國家發展改革委員會近期發布2020年第23號公告，正式宣布第三個十年（2021年至2030年）西部大開發政策將確定延續，且放寬主營收入占比至60%的內外資企業，享有15%的所得稅優惠。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷表示，若要適用中國大陸西部大開發優惠政策，企業需同時滿足「設立於西部地區、營業項目與其收入占比符合規定」二個條件，方得成立。

第一、企業需設立在西部地區；範圍包括：內蒙古自治區、廣西壯族自治區、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、西藏自治區、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區和新疆生產建設兵團；湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延邊朝鮮族自治州和江西省贛州市。

第二、企業營業項目需符合「西部地區鼓勵類產業目錄」中規定的產業項目，且其主營業務收入，需占企業收入總額一定比例以上。

徐曉婷提醒，明年開始實施的第三個十年西部大開發政策與現行優惠政策之差異 ，主要為主營收入（即鼓勵類產業收入）占比從70%調降至60%，放寬符合占比的內外資企業，均可享受15%企業所得稅低稅率優惠。另外，在投資總額內進口自用設備可免徵關稅之現行優惠政策，則維持不變。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總經理陳文孝表示，中國大陸企業若要適用15%低稅率優惠，應取得高新技術企業資質，對於技術含量不高的企業而言 ，較難享有此措施；反之，西部大開發政策則無此限制，只要是設立在西部地區的鼓勵類企業，且其主營業務收入占企業收入總額一定比例以上，即有機會享受15%低稅率優惠。

徐曉婷提醒，預計或已經在中國大陸西部地區設立企業的台商，應隨時注意「西部地區鼓勵類產業目錄」之修訂變動，若企業的主營業務項目從鼓勵類項目中刪除，將回復使用25%一般企業所得稅率繳納企業所得稅。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷。圖/勤業眾信聯合會計師事務所提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷。圖/勤業眾信聯合會計師事務所提供

自治區 所得稅

延伸閱讀

中共商務部坦承：外貿下行壓力和風險前所未有

富商助購中國製試劑 澳媒：供貨商涉侵害新疆人權

前進櫃買市場必知 勤業眾信：留意獨董及智財規定

太久沒進辦公室 新疆男子發現茶几長出大蘑菇

相關新聞

金融業CRS申報期 有望展延

因應國際共同查稅，金融業者原訂應於今年6月30日前完成首次共同申報準則（Common Reporting Standard，CRS）申報，但財政部基於新冠肺炎疫情考量，日前已修法放寬相關作業辦法，外界解讀今年申報期程有望放寬。

電動車牌照移用 罰

電動車目前屬於免徵牌照稅的車種，然而若是牌照遭他人移用，或是主動移用他車牌照，移用及被移用雙方，都會面臨相關罰則。

溢付營業稅退稅 從寬認定

財政部推稅務紓困，其中從寬認定溢付營業稅退稅標準近期將會拍板。官員表示，目前正針對相關適用標準及法令討論中。依據現行營業稅法第39條，財政部將研議讓受疫情影響的企業，可申請核定退還留抵溢付營業稅，讓資金回到營業人手中，助企業度過難關。

緩繳營所稅 可線上申辦

企業受到新冠肺炎疫情影響，可以申請緩繳一年或分期三年納稅，南區國稅局提醒，由於今年相關稅務申報多可透過網路進行，企業在今年申報營所稅時，需留意選擇「非線上繳稅」並完成申報，才可利用報稅系統申辦緩繳及分期。

稅務快報！109年所得稅申報新制懶人包

今（民國109）年所得稅申報月到來，提醒納稅義務人申報108 年度營利事業所得稅與綜合所得稅時，需留意今年相關新規定。本文帶您一次瀏覽所得稅申報新制及應注意的重點。

高資產族 善用壽險節稅

財富傳承是高資產家庭一大難題，安永家族辦公室昨（5）日提出建議，高資產家庭可善用人壽保險進行合法節稅，既可免遺產稅，針對家族中不同受益人，還可以各享3,330萬元基本所得免稅額。

移轉訂價查核 三類企業須留意

企業與關係人企業之間的受控交易，經常被國稅局列為查稅重點，台北國稅局表示，若企業高度仰賴另一家企業的智慧財產、原料，或相關交易金額占營收比重五成以上，即便雙方沒有從屬關係，很有可能會成為移轉訂價查核對象，業者應向國稅局證明交易並未受控，以免遭調整補稅。

凱博觀點／台商遠距管理要有配套

全球新冠肺炎疫情蔓延，為減少跨境流動帶來病毒傳播風險，兩岸直航航班限縮在上海、北京、廈門、成都等少數城市，而台灣也暫停國際航班來台轉機，一度造成桃園機場第一航廈創下單日入境「零」旅客紀錄。

投資越南 稅務優惠比一比

資誠聯合會計師事務所昨（4）日表示，越南台商近期雖受疫情衝擊，但未來工業用地需求仍在，台商欲取得當地土地應有二點留意，除著眼於合格工業區的稅務優惠外，還要注意土地使用費採分期繳清，將限制企業當地融資資格。

未分配盈餘 節稅新管道

新冠肺炎疫情期間，未分配盈餘再添節稅措施，財政部賦稅署表示，企業因應企業國際財務報導準則（IFRS）或企業會計準則公報（EAS）變動，因而增加2018年度盈餘數，只要於明年6月底前分配給股東，即可追溯退還今年已繳稅款。

台商個人資金匯回 即起開通線上申請

基於防疫考量並加強吸引資金回台，海外台商個人申請境外資金匯回案件，即日起已經開通線上申請，台商個人只要在預審過程中，將洗錢防制及資恐防制作業所需文件送交指定受理銀行，即可線上提出申請，不必再到國稅局親送。

稅額試算不退不補 可採書面語音確認

所得稅申報已開跑，北區國稅局提醒，民眾若已收到稅額試算通知書，計算結果為不退不補或退稅案件，只要採線上登錄、書面確認、電話語音確認或掃瞄QR-code等四種作法擇一即可，不必到國稅局回覆。

熱門新聞

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

想要政院1萬元紓困 民眾：我寧願不要1500元補助

拚拿1萬 大家搶賣玉蘭花…花價大漲了

萬元擴大紓困 侯友宜重申：一張身分證我們就收

影／紓困之亂蘇貞昌兩度致歉 宣布中央審核、基層免責

影／中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。