大陸第三個十年西部大開發政策 特定企業享租稅優惠

為鼓勵沿海地區產能向內陸遷移，並加快中西部地區發展，中國大陸自2001年起，實施為期十年（2001年至2010年）的「西部大開發政策」，目前所實施的第二個十年（2011年至2020年）西部大開發政策，將於今年底期滿。中國大陸財政部、稅務總局及國家發展改革委員會近期發布2020年第23號公告，正式宣布第三個十年（2021年至2030年）西部大開發政策將確定延續，且放寬主營收入占比至60%的內外資企業，享有15%的所得稅優惠。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷表示，若要適用中國大陸西部大開發優惠政策，企業需同時滿足「設立於西部地區、營業項目與其收入占比符合規定」二個條件，方得成立。

第一、企業需設立在西部地區；範圍包括：內蒙古自治區、廣西壯族自治區、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、西藏自治區、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區和新疆生產建設兵團；湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延邊朝鮮族自治州和江西省贛州市。

第二、企業營業項目需符合「西部地區鼓勵類產業目錄」中規定的產業項目，且其主營業務收入，需占企業收入總額一定比例以上。

徐曉婷提醒，明年開始實施的第三個十年西部大開發政策與現行優惠政策之差異 ，主要為主營收入（即鼓勵類產業收入）占比從70%調降至60%，放寬符合占比的內外資企業，均可享受15%企業所得稅低稅率優惠。另外，在投資總額內進口自用設備可免徵關稅之現行優惠政策，則維持不變。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總經理陳文孝表示，中國大陸企業若要適用15%低稅率優惠，應取得高新技術企業資質，對於技術含量不高的企業而言 ，較難享有此措施；反之，西部大開發政策則無此限制，只要是設立在西部地區的鼓勵類企業，且其主營業務收入占企業收入總額一定比例以上，即有機會享受15%低稅率優惠。