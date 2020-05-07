溢付營業稅退稅 從寬認定

財政部推稅務紓困，其中從寬認定溢付營業稅退稅標準近期將會拍板。官員表示，目前正針對相關適用標準及法令討論中。依據現行營業稅法第39條，財政部將研議讓受疫情影響的企業，可申請核定退還留抵溢付營業稅，讓資金回到營業人手中，助企業度過難關。

立委日前在立院財政委員會質詢財部稅務紓困措施，要求評估留抵營業稅退稅從寬的可行性，財長蘇建榮當時允諾研議相關作法。

營業稅計算是採進銷扣抵，進貨規模大於銷售規模時，營業稅進項稅額會大於銷項稅額，多出來沒有扣抵的進項稅額，可以留起來扣抵未來稅額。

而依據營業稅法第39條，只有三種情形發生時，主管機關可退還溢付營業稅，包括：因銷售零稅率貨物或勞務溢付、因取得固定資產溢付、因合併轉讓解散或廢止登記而溢付。其餘情況原則上應由營業人留抵營業稅。

不過同條文也設有但書，因情形特殊者，可報財政部核准退稅。官員表示，初步看來，因新冠肺炎受影響的營業人，應可適用前述「特殊情形」，目前正在討論相關作法，預計針對受影響的產業提供放寬，可申請核定後退還給營業人。