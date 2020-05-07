緩繳營所稅 可線上申辦

企業受到新冠肺炎疫情影響，可以申請緩繳一年或分期三年納稅，南區國稅局提醒，由於今年相關稅務申報多可透過網路進行，企業在今年申報營所稅時，需留意選擇「非線上繳稅」並完成申報，才可利用報稅系統申辦緩繳及分期。

新冠肺炎疫情肆虐，報稅期程也受影響，南區國稅局指出，今年申報2019年度營所稅及繳納期間已延長為5月1日至6月30日止，特別提醒營利事業、機關團體多多利用申報系統，完成網路申報及上傳附件作業。

官員表示，企業若受疫情影響且不能於規定繳納期間內一次繳清稅捐，可申請延期最長一年，或分期最長三年繳納，在申報期限6月30日前，依申請事由備妥證明文件，提出申請。

至於如何申請？官員指出，可於網路申報營所稅時一併申請，首先在繳稅方式選擇「非線上繳稅」；第二步，待申報上傳成功後，在「申請延期或分期繳稅」顯示訊息按「線上申請」，將自動連結至財政部稅務入口網，填寫資料並上傳相關證明文件即可。