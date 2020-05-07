電動車目前屬於免徵牌照稅的車種，然而若是牌照遭他人移用，或是主動移用他車牌照，移用及被移用雙方，都會面臨相關罰則。

高雄市稅捐處表示，政府為鼓勵民眾使用低汙染車輛，現階段針對完全以電能為動力的電動汽車，在2021年12月31日以前，都可以免徵使用牌照稅，最近二年電動汽車也讓車價愈來愈親民，新車掛牌數更是倍增。

然而即便目前享有免稅，違規行為還是會受罰，官員提醒，電動汽車同時具有加速快、無聲等特性，很容易超速逾60公里以上，而遭吊扣牌照，在吊扣牌照期間，切勿再掛他車牌照行駛。

官員表示，將電動汽車牌照借給其他車使用，或在電動汽車掛上他車牌照，都是屬於移用牌照的行為，如果行駛於公路被查獲，將依《使用牌照稅法》處罰全年度應納稅額二倍的罰鍰，兩車雙方的車主都會處罰。