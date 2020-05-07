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金融業CRS申報期 有望展延

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
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因應國際共同查稅，金融業者原訂應於今年6月30日前完成首次共同申報準則（Common Reporting Standard，CRS）申報，但財政部基於新冠肺炎疫情考量，日前已修法放寬相關作業辦法，外界解讀今年申報期程有望放寬。

不過官員強調，目前僅在CRS作業辦法上預先部署防疫可能性，是否實際展延期限，仍是未知數，原則上仍希望金融機構如期完成首次申報。

OECD於2014年發布CRS準則後，目前全球已有108個國家及地區承諾將加入合作，台灣則預定於今年6月進行金融機構首次申報，9月進行首次國際資訊交換，不過首次申報時程將有望調整。

財政部近日已修正發布新版《金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法》，國際財政司表示，為預備金融機構受到不可抗力事由影響，未能於期限內正常申報稅務用途金融帳戶資訊，因而發布修正辦法。

新版CRS作業辦法第51條規定，金融機構若遭遇如震災、風災、水災、旱災、瘟疫等不可抗力事由，受客觀環境限制，無法在每年6月1日至6月30日內完成申報程序，財政部得視實際情形，公告展延申報期限，提升實務運作彈性。

官員坦言，此項放寬確實是考量新冠肺炎疫情衝擊，預留空間讓公、私部門可彈性處理首次CRS申報，由於首次申報為6月、首次國際資訊交換為9月，中間尚有部分期程可以緩衝。

官員表示，截至今年4月底，已有1,152家金融機構在申報系統上註冊帳號，呼籲請尚未註冊，但有申報義務的金融機構，儘速至該系統辦理，財政部今年9月會同日本及澳洲主管機關，進行稅務用途金融帳戶資訊自動交換。

官員表示，金融機構已從2019年1月1日起執行盡職審查，辨識所轄帳戶持有人是否為日本或澳洲稅務居民，即便金融機構已確認沒有應申報的帳戶，仍需至CRS申報系統註冊，並於6月申報註明無應申報帳戶。

財政部 疫情 澳洲

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