國人繳綜所稅 5成刷信用卡

企業與關係人企業之間的受控交易，經常被國稅局列為查稅重點，台北國稅局表示，若企業高度仰賴另一家企業的智慧財產、原料，或相關交易金額占營收比重五成以上，即便雙方沒有從屬關係，很有可能會成為移轉訂價查核對象，業者應向國稅局證明交易並未受控，以免遭調整補稅。

2020-05-05 23:24