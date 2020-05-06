國人繳綜所稅 5成刷信用卡
根據統計，去（2019）年國人多元繳納綜合所得稅的管道中，使用信用卡繳稅的件數、金額都約占5成，顯示信用卡已成為繳稅不可或缺的重要工具。
除信用卡遞延繳稅的特性外，可分期繳納或免手續費也是吸引民眾刷卡繳稅的主因，只要考慮是否有分期需求與金額門檻後，加上多數銀行皆提供刷卡免手續費的無痛繳稅方案，民眾就能順利完成繳稅義務。
以永豐銀行為例，持信用卡於財政部網路繳稅平台繳稅，單筆滿3000元可享3期0利率，免手續費優惠，讓卡友在家免出門輕鬆搞定。
另外，永豐銀行鎖定高資產戶，推出「幣倍卡」繳稅享0.3%現金回饋無上限，讓資金運用更具彈性。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，每年應納稅額逾10萬元者約達50萬戶，為協助繳稅高資產戶族群，善用信用卡調度資金，輕鬆度過繳稅季，以永豐「幣倍卡」代繳綜所稅除享免手續費外，符合條件者再享稅額0.3%現金回饋無上限。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言