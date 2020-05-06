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欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

國人繳綜所稅 5成刷信用卡

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
永豐銀行表示，為滿足高資產客戶理財所需，「幣倍卡」提供三大基本消費現金回饋，包括國內1%、國外2%及保費1.2%通通無上限。圖／永豐銀行提供
永豐銀行表示，為滿足高資產客戶理財所需，「幣倍卡」提供三大基本消費現金回饋，包括國內1%、國外2%及保費1.2%通通無上限。圖／永豐銀行提供

根據統計，去（2019）年國人多元繳納綜合所得稅的管道中，使用信用卡繳稅的件數、金額都約占5成，顯示信用卡已成為繳稅不可或缺的重要工具。

除信用卡遞延繳稅的特性外，可分期繳納或免手續費也是吸引民眾刷卡繳稅的主因，只要考慮是否有分期需求與金額門檻後，加上多數銀行皆提供刷卡免手續費的無痛繳稅方案，民眾就能順利完成繳稅義務。

永豐銀行為例，持信用卡於財政部網路繳稅平台繳稅，單筆滿3000元可享3期0利率，免手續費優惠，讓卡友在家免出門輕鬆搞定。

另外，永豐銀行鎖定高資產戶，推出「幣倍卡」繳稅享0.3%現金回饋無上限，讓資金運用更具彈性。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，每年應納稅額逾10萬元者約達50萬戶，為協助繳稅高資產戶族群，善用信用卡調度資金，輕鬆度過繳稅季，以永豐「幣倍卡」代繳綜所稅除享免手續費外，符合條件者再享稅額0.3%現金回饋無上限。

永豐銀行 信用卡 刷卡 綜所稅

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