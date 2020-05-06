快訊

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

獨／1968熱點惹議！15縣市提刪除74處 台南希望全刪

土銀武漢分行解封逾一個月 總行致贈慰問金

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
土地銀行董事長黃伯川致電武漢分行同仁表達關懷之意。 圖／土銀提供
土地銀行董事長黃伯川致電武漢分行同仁表達關懷之意。 圖／土銀提供

歷經了封城之後，土地銀行武漢分行於3月30日重新營運，開業已逾一個月時間，順利渡過階段性的疫情考驗；土地銀行為慰勉盡職行員致贈特別慰問金，該分行在追求提升經營績效的同時，藉由大家對工作的熱誠團結在一起儲備正能量，期許展現優質國營金融機構實力，創造亮麗更上層樓的成績。

據悉，土地銀行在大陸設有上海、天津及武漢三家分行目前均已正常營業，提供廣大台商更完善便捷的金融服務，歡迎各界新、老朋友逕洽各分行辦理。

自從今(109)年初起，爆發新型冠狀病毒肺炎危及台灣民眾健康及生命安全，在此期間，土地銀行派駐武漢分行同仁在當地政府自1月23日起實施封城禁令下，分行員工配合居家隔離，不僅阻斷了回家團聚的路，也展開了一場歷時67天足不出戶難忘的人生歷程。

農曆過年本是家家戶戶圍爐團聚的重大節日，尤其是派駐在異鄉的同仁，無不盼望著回鄉團圓，但隨著新型冠狀病毒的爆發，武漢市在今年大年夜前夕突如其來的一道封城令，雖然期間有包機返台的機會，鑒於嚴峻的疫情，同仁為確保營運不中斷、協助客戶並維護銀行資產安全，毅然決定留在駐地堅守崗位，戮力從公精神令人感佩。

土地銀行本著員工是銀行最寶貴的資產，在疫情封城期間，首長們除多次致電同仁表達關心及提供必要的生活協助，並逐一致電每位台籍同仁在台家屬，表達關懷慰問之意，財政部蘇部長更在行務會議利用視訊為武漢同仁加油打氣，讓分行同仁感受總行娘家後盾的溫暖，充分體現土地銀行總、分行一家人上下一心，公司內部充滿豐厚和諧的幸福企業文化。

土地銀行 疫情 財政部

延伸閱讀

封城打斷結核病防治計畫 2025年恐多出140萬人死

紐約發現15兒童具川崎病症狀 疑與冠狀病毒有關

法國總理民調超前總統 雙頭馬車疑現裂痕

美股因經濟解封隨油價繼續上漲 Fed對經濟復甦澆了冷水

相關新聞

稅務快報！109年所得稅申報新制懶人包

今（民國109）年所得稅申報月到來，提醒納稅義務人申報108 年度營利事業所得稅與綜合所得稅時，需留意今年相關新規定。本文帶您一次瀏覽所得稅申報新制及應注意的重點。

高資產族 善用壽險節稅

財富傳承是高資產家庭一大難題，安永家族辦公室昨（5）日提出建議，高資產家庭可善用人壽保險進行合法節稅，既可免遺產稅，針對家族中不同受益人，還可以各享3,330萬元基本所得免稅額。

移轉訂價查核 三類企業須留意

企業與關係人企業之間的受控交易，經常被國稅局列為查稅重點，台北國稅局表示，若企業高度仰賴另一家企業的智慧財產、原料，或相關交易金額占營收比重五成以上，即便雙方沒有從屬關係，很有可能會成為移轉訂價查核對象，業者應向國稅局證明交易並未受控，以免遭調整補稅。

凱博觀點／台商遠距管理要有配套

全球新冠肺炎疫情蔓延，為減少跨境流動帶來病毒傳播風險，兩岸直航航班限縮在上海、北京、廈門、成都等少數城市，而台灣也暫停國際航班來台轉機，一度造成桃園機場第一航廈創下單日入境「零」旅客紀錄。

投資越南 稅務優惠比一比

資誠聯合會計師事務所昨（4）日表示，越南台商近期雖受疫情衝擊，但未來工業用地需求仍在，台商欲取得當地土地應有二點留意，除著眼於合格工業區的稅務優惠外，還要注意土地使用費採分期繳清，將限制企業當地融資資格。

未分配盈餘 節稅新管道

新冠肺炎疫情期間，未分配盈餘再添節稅措施，財政部賦稅署表示，企業因應企業國際財務報導準則（IFRS）或企業會計準則公報（EAS）變動，因而增加2018年度盈餘數，只要於明年6月底前分配給股東，即可追溯退還今年已繳稅款。

台商個人資金匯回 即起開通線上申請

基於防疫考量並加強吸引資金回台，海外台商個人申請境外資金匯回案件，即日起已經開通線上申請，台商個人只要在預審過程中，將洗錢防制及資恐防制作業所需文件送交指定受理銀行，即可線上提出申請，不必再到國稅局親送。

稅額試算不退不補 可採書面語音確認

所得稅申報已開跑，北區國稅局提醒，民眾若已收到稅額試算通知書，計算結果為不退不補或退稅案件，只要採線上登錄、書面確認、電話語音確認或掃瞄QR-code等四種作法擇一即可，不必到國稅局回覆。

商家歇業停業 記得註銷稅籍

疫情期間，不少小商家受到衝擊，國稅局提醒，營業人如果辦理歇業、停業，記得向所轄國稅局註銷營業稅稅籍，以免稽徵機關誤認稅籍狀態為正常營業，仍核課營業稅及營利所得，造成課稅爭議。

機關團體報稅 五點不漏

今年所得稅報稅季已展開，財政部南區國稅局提醒機關團體辦理結算申報時，有五大應注意事項，包括補助款、股利盈餘、與創設目的相關支出、固定資產、盈虧互抵規定等。

新聞中的法律／委任經理人退休制度規劃

員工努力多年，終獲拔擢為副總經理或更高職位，甚至還擔任公司董事，然而在日後退休之際，才發現委任經理人申請退休金，首先要面臨年資認定問題，甚至拿到退休金之後，能否適用退職所得定額免稅，亦存在不確定風險。

熱門新聞

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

製鞋龍頭寶成取得工會同意 員工無薪假確定6月1日起實施

勞工10萬元紓困貸款 近12萬人申請165件今入帳

千萬別小看台積電！謝金河這麼說

快來申請 這張圖幫你算無保急難紓困金可領多少錢

1萬怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。