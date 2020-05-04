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不畏政府大撒幣！市場資金充裕 隔拆利率跌至歷史新低

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

為因應新冠肺炎對國內企業與個人的衝擊，政府不斷祭出紓困振興方案，並頻頻向銀行借出國庫短期借款，但此一緊縮因素並不影響國內資金情勢，市場頭寸仍舊十分充沛，金融業隔夜拆款利率今（4）日再度跌至0.072%，為歷史新低紀錄。

近期隔夜拆款利率每況愈下，顯示國內金融機構資金滿水位，特別是在連假過後，資金市場調度相對順暢，銀行資調主管說，市場並不缺資金，所以價格變得更便宜。

回顧以往的5月，因有繳稅緊縮因素，市場資金通常會轉為緊俏，但今年財政部特別將繳稅期間延長至6月底，5月繳稅的流動性緊縮氣氛也隨之緩和。

截至今日為止，央行5月以來，定存單到期7,753.8億元，發行金額為7,566億元，在此期間內，央行減少資金沖銷187.8億元，等於是放「水」進市場裡，使市場錢多多。央行定存單累計未到期餘額為7兆9,232.4億元。

央行發行定存單，是為了回收市場餘裕資金。央行目前每月標售364天期與2年期定存單，金額分別為1,700與400億元，利率透過金融機構競標決定。

除較長天期定存單標售外，央行每日固定發行7天期與28天期定存單，固定利率計息，利率分別為0.11%和0.34%。另外，91天期與182天期定存單每兩周發行一次，同樣採固定利率計息，利率分別為0.4%和0.52%，原則上兩者採隔周發行。

定存 央行

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