近6年公益彩劵中獎扣繳金額 計293億元

一○八年綜所稅結算申報即將於今年五月一日開跑，三八五萬份稅額試算通知書已陸續寄出，今天早上八時開放民眾查調去年所得及扣除額資料。財政部預估，今年全國報稅戶共六二○至六三○萬戶，稅額一千兩百億元左右與去年相當。另因應疫情，規定即日起民眾上國稅局，一律得量體溫及戴口罩，將先柔性勸導，若不配合可開罰。

2020-04-28 00:20