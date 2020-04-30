近6年公益彩劵中獎扣繳金額 計293億元
根據財政部統計資料顯示，2019年公益彩券銷售額1,180億元，為發行以來第四高,較2018年增加3.4%，其中電腦型銷售額618億元，占52.4%，立即型銷售額則為47.6%，近六年公益彩劵中獎扣繳金額合計293億元。
電腦型彩券銷售主要為大樂透占12.7%，賓果賓果12.5%，威力彩 9.1%。
公益彩券經銷商以身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先，自2015年起因按季強化經銷商之查核與輔導，經銷商人數遞降至2020年3月底4萬2,803人，其中男性每年約占54%，女姓約46%。
若按經營類別觀察，2019年立即型經銷商占87%，電腦型經銷商占13%。近年來公益彩券每年均維持在4.3萬個以上就業機會。
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