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公股行庫政策性紓困貸款 核准率逾六成
立法院財委會今天上午進行「嚴重特殊傳染性肺病防治及紓困振興特別條例施行執行情形」專題報告，根據財政部報告顯示，截至上周五（4/24）公股行庫執行政策性貸款核准5138件，金額868.11億元，核准率62.97％。
財政部表示，申請件數8159件，金額1370.23億元，由於部分案件目前尚在審理中，目前為未承作比率為0.57%。
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