公股行庫政策性紓困貸款 核准率逾六成

國內遺囑專業網站777遺囑網創站律師劉韋德表示，在他寫過上千份遺囑的經驗中，發現會想寫遺囑的人，通常都是對子女在財產分配有自己主見的人。換句話說，父母常因為某些原因，想要將遺產多分給其中的某些子女，甚至是要將全部遺產都給某一位子女的也大有人在。

2020-04-24 23:39