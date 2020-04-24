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外送騎Gogoro 須採商用資費

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

Gogoro Network昨（23）日表示，本周二已發給車主信件，外送平台需求大增，加入平台的人員增加，部分用戶資費方案選擇不符合方案的設計，違反電池服務合約中從事商業用途的行為，現階段依合約所定的類別，不適合快遞業等商業用途的業者，必須適用商用資費方案。

近期Gogoro Network發現，部分用戶資費方案選擇不符合方案的設計，包括快遞業、物流業、租賃業 (長租 / 短租)、客運載客服務、民宿業、餐飲外送服務等，必須適用商用資費方案，因此正式發信給所有客戶。

該公司已陸續發信通知部分用戶，提醒若從事商業用途，在指定的緩衝期內主動聯繫，申請轉為商用資費方案，將可減免收取因違反綁約期間而產生的違約金。

資費 Gogoro

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