圖書免徵營業稅明年上路 吳旻潔：對線上線下都有幫助

文化部於今（23）日宣布，與財政部達成共識，預計將於5月預告「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」相關條文修訂，圖書免徵營業稅將於明年正式上路。

誠品董事長吳旻潔今對此表示，若明年圖書免徵營業稅正式上路，她認為，免徵業稅是提供誘因讓大家來買書，而讀者也會選方便購買或是擁有豐富品項的書店，相信線上線下都會受到裨益，此項出版業政策對紙本閱讀有不錯的幫助。

文化部新修訂之「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，將增訂實體及數位圖書之出版業者，其實體或數位圖書出版品經文化部認可後，即可免徵營業稅。

文化部並將與教育部所屬的國家圖書館合作，未來出版業者只要在向國家圖書館申請ISBN／EISBN時，即可同步提出申請免徵營業稅之認可，只要出版業者一次申請後，產業鏈中下游的經銷和零售業者如書店、賣場、便利超商等，均無需重複申請，經認可之圖書出版品銷售收入得直接免徵營業稅，以簡化程序，落實便民服務。

文化部長鄭麗君表示，文化部後續將與財政部和隸屬教育部的國家圖書館組成跨部會工作小組，辦理「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」修訂並研議相關執行細節，待線上申請系統建置完成後，於明年年中正式上路。

文化部表示，我國出版產業產值雖已自2017年開始連續三年止跌回升，業界仍期待政府能協助減輕圖書產業稅賦負擔。文化部並與財政部正式達成共識，實體和數位圖書出版品經文化部認可後，即可免徵銷售營業稅，以期能提振圖書出版產業。