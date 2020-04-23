北市稅捐處：自5月起展開印花稅檢查

台北市稅捐處今（23）日表示，為維護租稅公平，將於今年5月1日至10月31日辦理印花稅應稅憑證檢查作業，該處提醒納稅人自行檢視應稅憑證，並依規定貼用印花稅票及銷花，如有短、漏貼印花稅票，應於檢查日前自動補貼或補繳稅款並加計利息，以免受罰。

稅捐處進一步表示，這次檢查的對象包括電力供應業、廢棄物清除業、醫療診所、補習班、營造業等行業。檢查前將發函通知受查核對象，準備帳簿及相關憑證資料；進行查核之人員均會佩戴識別證，供民眾及受檢對象辨識。

稅捐處說，依印花稅法規定，應納印花稅憑證包括銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據、典賣讓受及分割不動產契據，該憑證於書立後交付或使用時，應貼足印花稅票，若經查獲未貼或貼用不足，除須補稅外，還會按漏貼稅額處五至15倍罰鍰，如揭下重用經註銷之印花稅票，將處20至30倍罰鍰。並建議納稅人，為省時省力，可至地方稅網路申報作業網站(https://net.tax.nat.gov.tw)申請網路帳號申報繳納印花稅，或至該處所屬各分處申請開立大額繳款書繳納。

民眾對於印花稅若尚有疑義時，可利用稅捐處電話(02)23949211分機181、182洽詢，亦可利用該處網站（https://tpctax.gov.taipei）查詢相關訊息。