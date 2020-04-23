圖書、電子書免營業稅 明年正式上路

圖書出版減免營業稅政策審議多年，文化部今（23）日正式宣布，相關政策已和財政部達成共識，圖書免徵營業稅將於明年年中正式上路，未來出版業者向國家圖書館申請ISBN／EISBN時，即可同步提出免徵營業稅申請，申請通過後，包括書店、賣場、便利超商等，都不用再重複申請，可直接享受免稅資格。

文化部表示，文化部自三年前即已研議推動圖書營業稅減免，以減輕出版產業稅捐負擔，已和財政部達成共識，預計將於五月預告《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》相關條文修訂，免稅政策將於明年正式上路。

文化部表示，減免辦法修正後，出版業者出版實體或數位圖書後，出版品文化部認可，即可免徵營業稅，文化部亦將與國家圖書館合作，未來出版業者向國家圖書館申請ISBN／EISBN時，即可同步提出免稅認可申請。

文化部強調，為減少圖書產業鏈整體負擔，只要出版業者申請免營業稅後，產業鏈中下游的經銷和零售業者，包括書店、賣場、便利超商等，都無需重複申請，經認可的圖書出版品銷售收入，可以直接免徵營業稅，以簡化各層面申請程序。

文化部長鄭麗君表示，圖書出版是國家文化國力的重要基礎，感謝財政部與教育部大力支持，後續將與財政部和國圖組成跨部會工作小組，研議減免辦法修訂及執行細節，待線上申請系統建置完成後，預定於明年年中正式上路。

文化部表示，全球已有英國、愛爾蘭、阿根廷、南韓、泰國、馬來西亞等53個國家提供紙本圖書免稅或零稅率優惠，其中部分國家更已同步減免數位出版品的營業稅。