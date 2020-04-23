新北市紓困上路 房屋稅延、分期繳納開放申請

2020年房屋稅於5月開徵，新北市政府稅捐稽徵處表示，受新冠肺炎疫情影響之納稅義務人，可向房屋所在地稅捐稽徵機關申請展延、延期或分期繳納稅款，減輕負擔。

新北市稅捐稽徵處說明，個人、法人及非法人團體之負責人或主辦會計人員，於房屋稅繳納期間因新冠肺炎接受治療、隔離或檢疫者，2020年房屋稅得申請展延至6月30日。

符合條件之納稅人，可於上述展延期限內，檢具主管機關開立之隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書，連同房屋稅繳款書，向稅捐稽徵機關申請。

新北市稅捐稽徵處表示，其他因受疫情影響（營業人、產製廠商或機關團體及個人），致收入或所得減少，不能於規定繳納期間一次繳清稅捐者，得於繳納期間內，依稅捐稽徵法第26條規定向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納。

為提升納稅服務的便捷性，該處已於官網首頁設置「新冠肺炎地方稅專區」，納稅義務人可至專區瀏覽相關資訊並線上提出申請。