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無形資產跨國獵稅 勤業眾信：留意台灣修法進度

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

無形資產對現代經濟發展扮演至關重大的角色，尤其可能被用於跨國移轉訂價避稅，勤業眾信稅務部會計師張宗銘今（22）日表示，常見跨國集團將無形資產登記於低稅負之公司，由該公司向集團其他企業收取權利金，造成利潤在國際間不當轉移的情形，經濟合作暨發展組織（OECD）已明確表示不允許這類作法，台灣也可能修法跟進。

張宗銘指出，無形資產是無形的、具特殊性與排他性，相較於有形資產更難定性、或進行估價與利潤配置，過去實務上確實無明確標準。

張宗銘表示，目前台灣在計算無形資產移轉或授權關係人使用價格時，只能按《移轉訂價查核準則》，使用「可比較未受控交易法、可比較利潤法、利潤分割法」等方式計算，但實際應用時，很難獲取公開市場對比資料，或價值評估時過於主觀判斷，最終結果欠缺精確。

張宗銘透露，台灣正在研議引進OECD所允許的「收益法」作為輔助，以驗證使用估計未來現金流量折現方式，計算無形資產價值的合理性。

張宗銘指出，為避免大型集團企業藉由支付高價無形資產權利金降低稅負，OECD近年已發布稅基侵蝕和利潤轉移（BEPS）行動計畫，台灣未來若修訂查核準則，將規範無形資產移轉或授權他人使用所獲取收益時，若其他企業投入發展（Development）、價值提升 （Enhancement）、維護（Maintenance）、保護（Protection）及開發利用（Exploitation）等活動，為無資產創造價值，法定所有權人需將收益按貢獻比例分配給其他企業，以達到無形資產的利潤分配與創造價值一致的目標。

張宗銘提醒，無形資產重要性與難定性、難估價等因素，確實提供企業引用無形資產交易進行節稅之誘因，OECD已發布一系列指導原則，近期台灣也正在修法中，移轉訂價調查重點將著重於無形資產，未來將對台灣企業帶來新的挑戰衝擊。

張宗銘建議，企業持續關注法令變化外，目前應對無形資產進行全面盤點，引用合理之評價方式決定價值，再透評估關係企業在無形資產之貢獻程度，予以合理分配利潤，進而修正移轉訂價策略，以符合無形資產移轉訂價稅制之新趨勢。

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