房屋稅還是要繳 期限6月1日

今年所得稅申報延長至六月底，但五月要繳的房屋稅還是要繳，除受疫情影響而展延，或要申請延期或分期，今年房屋稅記得要在六月一日前繳納。目前統計全國有四七六家旅宿業者適用稅務紓困，減免房屋稅五六四三萬元，另有八八九家一般企業申請停用商辦、減徵房屋稅四四四萬元，合計今年房屋稅額因疫情將調減六千多萬元。

隨著人口成長及都市繁榮建設，房屋稅件數及金額每年走高，今年房屋稅開徵件數為八九一點二萬件，續創新高；稅額預計七九二點八四億元，和去年相比幾乎持平，主要是台南市及新竹縣市調降稅基。

今年除因部分地方政府調降稅基使稅收減少外，因應疫情讓旅宿業等企業停用、減少的樓層，改用非營業稅率來課徵，將稅率從百分之三降為百分之二。

財政部表示，今年房屋稅稅單已全數寄發，沒收到的民眾，快向稽徵機關申請補發，可臨櫃、書面申請，或打電話語音補單，也可上財政部稅務入口網下載。

桃園市地方稅務局局長姚世昌表示，五月全國房屋稅開徵戶數比去年增十一點七五萬件，成長百分之一點三四，其中以新北市年增二點六五萬件最多；開徵稅額則較去年增加近八千萬元，年增百分之○點一。其中，自住用房屋平均稅額四三八八元，較去年下降卅八元。

據今年房屋稅統計，個人持有三戶以下屬自住用房屋，件數為六九五點二五萬件、占我國整體房屋稅件數約七成八，而稅額約三百億元、占比為三成九。