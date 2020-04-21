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發酷碰券還是發現金？陳冲提不同思維

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

新世代金融基金會今（21）日表示，近日台灣兩大黨，針對疫情期間的救助，是發放救助現金或酷碰券唇槍舌劍，爭論不休，昨天立法院交兵也無定論。如果求一簡單的結論，基金會的建議是，人人有獎，採消費券方式。換言之，不必排富，也不用搞酷碰券。

為何人人有獎？為何要救助有錢人？20世紀初一位重要的經濟學家，Arthur Pigou曾為排富提出理論基礎: 移轉資源給相對貧窮者，可促進經濟發展。因為錢到相對窮人的手中，會馬上消費，而且依貨幣邊際效用，發錢給非富人，可滿足相對強烈的窮人慾望，增加滿足的總量，提升經濟成長。

基金會表示，排富有理論依據，也當然是響亮的政治口號。長期以來，各級政府流行在行政措施中植入「排富」一詞，例如長照及幼兒學前資格之認定，或老農津貼等均設有排富條款，但主政單位自己 (例如: 衛福部)其實並無能力認定誰窮誰富，實務上會採用兩種認定標準：其一是以不動產資產價值為憑，其二則以綜所稅報稅收入為準。

基金會認為，前者誤認有房地就有負擔能力，這是搞不清存量與流量、分不清Solvency Liquidity的差別。至於後者，表面上收入可以代表現金流入，但以報所得稅資料為唯一依據，是在納稅人之間進行重分配而已，以台灣歷來地下經濟盛行，綜所稅申報繳稅戶數僅為家戶數的一半來看，就顯欠公平，能算是好辦法。

基金會董事長陳冲曾分別於2013年及2018年，在財經媒體以「排富/還是排斥Beast of Burden」及「排富也有基礎建設」發表觀點，認排富聽起來正義凜然，平衡差距，對財大氣粗者不必給予補助，在政治號召上，也是廉價討喜的手段。但也應該對是否排富、以及如何排富，作深入的了解。陳冲表示，並不是反對排富，而是在質疑排富以財稅資料中心的報稅資料，尤其是所得稅資料，進行認定，是否公平？

基金會認為，台灣長期以來，均有經濟雙元化 (地下經濟)問題，尤其在綜合所得稅方面，勤奮工作者，長期以來是綜所稅的台柱，每一文收入均為稽徵對象，其他人雖然可能有收入，但只因稽查無門，在報稅資料上就不是「富人」。

如何發現富人？在台灣依課稅資料無法發現潛藏的富人，還是應由革新稅政著手，由資金流量掌握稅源，再從稅制加強資本利得的課徵，倘捨財產交易如股票、外匯、房地之所得，而計較勤勞所得的納稅人，輕率主張排富，能謂公平？

全國2,300萬人，依2017年報稅資料，家戶數超過880萬，但申報綜所稅的戶數則約為630 萬戶，其中又有超過210萬戶不用繳稅，而會被納入排富標準者可能僅130萬戶。

換言之，以報稅戶而言，是由四分之一納稅戶繳納約九成的所得稅，這些所謂「富人」其實負擔不輕，但這些人是否真正富人，由薪資所得占整體所得的53%的比率觀察，所謂富人應又多屬受薪階級。

這些誠實納稅的辛勤工作者，結果反而成為小恩小惠的排富對象，是否公平？「繳稅有份，小惠無門」恐怕是在號稱公平正義的旗幟下又創造另一種不公不義。

而且政府紓困（或振興）難免舉債，還債的重擔，將來又將落在被排富的納稅人身上，對這些人又何必在意一點小惠？

政府對發放現金有疑慮，唯恐喜歡儲蓄的國人，把錢存起來不消費，失去振興經濟的本意，不是沒有道理。但發明有乘數效果的酷碰券，執行不易，各界質疑聲不斷，還不如12年前的消費券，一樣不發現金，卻簡單易行，符合庶民需要。當然12年後的消費券方式，也可以有數位時代的思維！

報稅 所得稅 綜所稅

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