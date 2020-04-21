排富發現金公平嗎？陳冲：不如人人有獎消費券

近日台灣兩大黨，針對疫情期間的救助，是發放救助現金或酷碰券，唇槍舌劍，爭論不休，立法院交兵亦無定論，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，如果求一簡單的結論，建議人人有獎，採消費券方式。換言之，不必排富，也不用搞酷碰券。

為何人人有獎？為何要救助有錢人？陳冲說，20世紀初一位重要的經濟學家，Arthur Pigou曾為排富提出理論基礎，移轉資源給相對貧窮者，可促進經濟發展 。因為錢到相對窮人的手中，會馬上消費，而且依貨幣邊際效用，發錢給非富人 ，可滿足相對強烈的窮人慾望，增加滿足的總量，提升經濟成長。

排富有理論依據，也當然是響亮的政治口號。長期以來，各級政府流行在行政措施中植入「排富」一詞，例如長照及幼兒學前資格之認定，或老農津貼等均設有排富條款，但主政單位自己（例如衛福部）其實並無能力認定誰窮誰富，實務上會採用兩種認定標準，其一是以不動產資產價值為憑，其二則以綜所稅報稅收入為準。

陳冲認為，前者誤認有房地就有負擔能力，這是搞不清存量與流量、分不清Solvency與Liquidity的差別。至於後者，表面上收入可以代表現金流入，但以報所得稅資料為唯一依據，是在納稅人之間進行重分配而已，以台灣歷來地下經濟盛行，綜所稅申報繳稅戶數僅為家戶數的一半來看，就顯欠公平，不能算是好辦法。

陳冲說，認排富聽起來正義凜然，平衡差距，對財大氣粗者不必給予補助，在政治號召上，也是廉價討喜的手段。但也應該對是否排富、以及如何排富，作深入的了解。

陳冲表示，自己並不是反對排富，而是在質疑排富以財稅資料中心的報稅資料，尤其是所得稅資料，進行認定，是否公平？

台灣長期以來，均有經濟雙元化（地下經濟）問題，尤其在綜合所得稅方面，勤奮工作者，長期以來是綜所稅的台柱，每一文收入均為稽徵對象，其他人雖然可能有收入，但只因稽查無門，在報稅資料上就不是「富人」。如何發現富人？在台灣依課稅資料無法發現潛藏的富人，還是應由革新稅政著手，由資金流量掌握稅源，再從稅制加強資本利得的課徵，倘捨財產交易如股票、外匯、房地之所得 ，而計較勤勞所得的納稅人，輕率主張排富，能謂公平？

全國2,300萬人，依2017年報稅資料，家戶數超過880萬，但申報綜所稅的戶數則約為630萬戶，其中又有超過210萬戶不用繳稅，會被納入排富標準者可能僅130萬戶。換言之，以報稅戶而言，是由四分之一納稅戶繳納約九成的所得稅，這些所謂「富人」其實負擔不輕，但這些人是否真正富人，由薪資所得占整體所得的53%的比例觀察，所謂富人應又多屬受薪階級。這些誠實納稅的辛勤工作者，結果反而成為小恩小惠的排富對象，是否公平？

「繳稅有份，小惠無門」恐怕是在號稱公平正義的旗幟下又創造另一種不公不義 。而且政府紓困或振興難免舉債，還債的重擔，將來又將落在被排富的納稅人身上，對這些人又何必在意一點小惠？

政府對發放現金有疑慮，唯恐喜歡儲蓄的國人，把錢存起來不消費，失去振興經濟的本意，不是沒有道理。但發明有乘數效果的酷碰券，執行不易，各界質疑聲不斷，還不如12年前的消費券，一樣不發現金，卻簡單易行，符合庶民需要，當然12年後的消費券方式，也可以有數位時代的思惟。