大陸台商注意 扣繳、代收手續費申請時限延長

為協助企業渡過新冠肺炎難關，勤業眾信聯合會計師事務所今（20）日指出，中國大陸祭出新的緩稅政策，將延長2019年度代扣代繳、代收代繳和委託代徵稅款手續費申請期限，由2020年3月30日延長至5月30日。

勤業眾信會計師徐曉婷表示，大陸每年都會編列手續費預算，鼓勵單位和個人協助政府代收、代扣稅款，至高支付代扣稅款的2%作為手續費，且支付給單個扣繳義務人年度最高限額為人民幣70萬元，逾期申請視為自動放棄。

徐曉婷表示，大陸台商須辦台商扣繳的情況包括個人所得稅、非貨物貿易付匯，以及盈餘分配至海外的預提所得稅，去年2019年度曾給付相關款項的大陸台商，手續費申請可延至5月30日。

徐曉婷提醒，若大陸的扣繳稅款要拿回台灣進行抵扣，該完稅憑證應進行兩岸文書公認證作業，在目前防疫期間，公認證文書作業時間恐拉長，建議台商盡早著手兩岸稅務憑證之公認證作業，以利及早取得完稅憑證及抵扣。

徐曉婷表示，台商辦理兩岸稅務憑證公認證作業時，應留意填報內容錯誤、抵扣範圍錯誤或相關佐證文件有誤，導致企業喪失抵扣權利及重複課稅的常見情事。