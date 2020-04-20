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小商家50萬元紓困貸款 臺企銀20日開辦

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
小商家50萬元紓困貸款，臺灣企銀4月20日起開辦。圖／臺灣企銀提供
小商家50萬元紓困貸款，臺灣企銀4月20日起開辦。圖／臺灣企銀提供

政府針對受疫情衝擊的個人店家、小商號等「小規模營業人」，提供新台幣50萬元的紓困貸款專案，臺灣企銀即日起開辦受理，強調從寬、從速、從簡原則，利率最高不超過1%，貸款期限最長1年。

臺灣企銀力拚三個工作日內，將周轉資金快速送到客戶手中，只要「小規模營業人」具有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準，另簡易評分達70分，信保基金即可保證10成擔保，一樣可以順利申請政府的紓困低利貸款。

台企銀表示，此次新冠肺炎疫情，直接影響攤商、店家的生意，卻因為規模小，難以向銀行取得融資，這些急需被照顧的對象，不用準備過多資料，透過該行簡易申貸表格和簡化的核貸流程，只要達到審查標準就核予貸款。

借款人對申請貸款有任何疑難雜症，都可以在臺灣企銀國內125家分行最新成立的「紓困振興專區服務窗口」，由專人提供專業諮詢。該行身為全國唯一中小企業專業銀行，秉持主動關懷的精神，積極協助小規模營業人度過難關。

臺灣企銀 疫情 新台幣

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