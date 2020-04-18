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怪象！苦撐店家比倒閉店家稅更重 財政部這麼說

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
新冠肺炎疫情衝擊我國經濟，一般店面商家是受波及的第一線。 本報資料照
新冠肺炎疫情衝擊我國經濟，一般店面商家是受波及的第一線。 本報資料照

針對有立委反映，苦撐的店家比倒掉店家所課的房屋稅更高，政府有檢討的必要。對此，財政部官員表示，房屋稅率的計算是以財產價值和使用情形來計算，因此有營業的店家繳納比較高的房屋稅，也沒有什麼不合理，且由於涉及稅制問題，要由中央出面要求調降房屋稅的可能性不高。但，財政部能夠理解苦撐店家心裡的不平。

不過，財政部官員也強調，此次受到新冠肺炎疫情影響，並不是一般的天災，疫情影響的幅度也肯定比較大，時間也會拉得比較長，建議店家可以向各縣市政府稅捐機關，以疫情影響導致營業面積減少情形，提出減課房屋稅的訴求。

財政部官員進一步指出，房屋稅的主管機關是各地方縣市政府，目前各地方政府亦有各種不同的紓困方案作為補貼，財政部會尊重各縣市政府的調整。

房屋稅 財政部 疫情

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