紓困產業 藍委呼籲政府提新「三挺政策」力挺銀行

新冠肺炎疫情衝擊經濟，我國曾在08年金融海嘯時提出「三挺政策」救經濟，國民黨立委曾銘宗呼籲政府應提出新三挺政策，特別是要強化對銀行的支持，以加速紓困貸款的速度，建議調降金融業營業稅，或者增加信保基金的保證成數與額度。

2008年金融海嘯，前行政院長劉兆玄率領的行政團隊推動「政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工」三挺政策，希望由政府出面穩定金融市場，並協調銀行針對不裁員企業協助融資，讓銀行能發揮挺企業的行動，不要景縮銀根，繼續提供融資，使企業及勞工可以度過難關，有效降低失業率。

曾銘宗認為，疫情當前大大影響我國經濟，蔡政府強調紓困，希望加速相關貸款，但現行做法多淪為要求銀行履行社會責任，除了部分貸款全額擔保，其他則負擔8至9成，銀行仍須承擔部分風險，讓民間銀行對紓困貸款怯步，應參考當年三挺政策中「挺銀行」的原則。

曾銘宗表示，現行紓困貸款已有加速，但比起中小企業總放款額度仍有差距。他並指出，1997年爆發亞洲金融風暴，重創國內金融產業，於是在1999年修改營業稅法，將金融業營業稅從原本5％降為2％，撥入存保準備金，調降的那3％就做為提列備抵呆帳，蔡政府可複製相關做法，但在調降幅度不必那麼大，約在1%左右。

不過，曾銘宗表示，從立法院針對紓困特別條例的協商過程中，財政部的態度顯然不願調降金融業的營業稅。他認為，若不調稅，他呼籲政府應該進一步提高信保基金的保證成數與額度，讓銀行更有信心放款，紓困中小企業。