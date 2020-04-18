紓困商家店面 民眾黨籲調降房屋稅率

新冠肺炎疫情衝擊我國經濟，一般店面商家是受波及的第一線。民眾黨立委蔡壁如表示，有徵詢地方政府的意見，認為未來可以研擬調整房屋稅的稅率，別讓還在苦撐營業的店家，比已經停業的店家繳更多稅。不過，民進黨立委江永昌則認為，一般商家多屬租戶，下調房屋稅恐只惠及房東，應確保調降後，房東會確實減租，減輕店家負擔。

針對企業紓困，民眾黨近期主張政府多利用稅務工具，包括企業保留盈餘「停課一年」、「進項稅額」在疫情期間退稅給業者等，以發揮雪中送炭的效果。蔡壁如並表示，經徵詢過地方政府的意見，認為房屋稅的部分也可以做檢討。

據了解，房屋稅屬於地方稅，以台北市為例，非住家用，營業用房屋稅率為3%，而如果非營業用房屋空置，則房屋稅率為2％。她認為，有很多店家苦撐經營，卻要負擔更高的稅率，反倒是已經停業的店家，所負擔的稅率較少，可以研究調整房屋稅率，以鼓勵在疫情中持續經營的店家。

不過江永昌提醒，許多商家並非房屋持有者，而是屬於租戶，怕調降房屋稅後，反倒只有房東受惠，無法確保房東的成本降低後，也順勢調降租金。他認為，應著重在如何提供誘因，鼓勵房東減租，以減輕店家負擔。

他也表示，房屋稅屬於地方稅，若由地方政府提出，則涉及層面比較小、問題不大，可由地方政府自行找方法補足自有財源，但是若由中央出面要求調降房屋稅，則中央就有義務幫地方政府補足財源。

蔡壁如也說，房屋稅屬於地方政府的主要財源之一，若中央不承諾補足，地方政府自行做，財政就可能面臨困難，必須由中央帶頭出手。