零確診！台南大員皇冠假日酒店住第2晚不用錢

台灣零確診，台南大員皇冠假日酒店不僅自拍防疫影片，讓消費者安心上門之外，順勢推出預訂指定房型「住二免一禮遇」優惠，要持續為台灣集氣加油。即日起至4月21日前，凡預訂6月28日前的週五至週日期間，連住2晚，第2晚0元，享受3天2夜的超值假期。

新冠肺炎疫情蔓延全球，台南大員皇冠假日酒店自拍防疫影片要讓消費者安心上門，從量額溫、酒精消毒、增加清潔頻率、噴灑消毒防疫滴水不漏等，自助餐也須全程配戴一次式手套取餐、拉大座位間距1.5公尺等，防疫全方位就是讓消費者放心，影片自臉書上播放後，已獲得粉絲熱烈回響，超過1.2萬次的觀看與1,000多次的分享。

而台灣接連2天傳出零確診的好消息，如此振奮人心。台南大員皇冠假日酒店宣布即日起至4月21日前開放搶訂「住二免一禮遇」指定房型優惠住房專案。凡預訂6月28日前的週五至週日期間，限入住豪華雙床客房每房晚4,328元起，第2晚只要0元，每房晚可加價600元含2客早餐。

以上專案享有優悅會積分，須另加10%服務費與5%營業稅，且不得與其他優惠並用，不適用於5間或以上之團體預訂。

台南大員皇冠假日酒店因防疫有成，成為台南星級酒店中防疫的典範，增加旅客入住信心，酒店也規劃一系列休閒活動，例如：大地健身房、彩繪風箏、星座塔羅、SUP立槳體驗、安平老街導覽等，讓旅客在衛生無虞的環境下，盡情享受安全且美好的假期。