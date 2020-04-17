外籍員工薪資扣繳 申辦人染疫可展延
台北國稅局提醒，因應新冠肺炎疫情，企業近期若有給付外國員工薪資，因而須繳納扣繳稅費並申報扣繳憑單，將可受惠於緩繳措施，若申報人接受隔離治療，扣繳申報期限便可展延20天。
官員表示，企業給付非本國居住者薪資所得，給付當下就應當扣繳部分稅款，並且在扣繳日起算十日內繳納扣繳稅款及申報扣繳憑單。舉例而言，甲公司若在3月23日給付外國員工薪資，理論上應從給付當日起算，在十日內也就是4月1日前，向國稅局繳納扣繳稅款及申報扣繳憑單；但如果受到隔離，申報期限可以再展延20天，到4月20日。
官員表示，包括扣繳義務人、主辦會計人員或受委任辦理扣免繳憑單申報的會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等，如果在法定申報繳納期間內染疫或遭到隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫等管理，申報期限可展延。
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