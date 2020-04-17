生前賣地未過戶 列報遺產
家人過世後報繳遺產稅時，若遺產裡面包括生前簽約待售土地，申報方式較為複雜，高雄國稅局指出，繼承人首先土地要依公告現值列報遺產，但是也要同步在未償債務記上一筆；其次，如果買方尚未付款，還要記得將合約價款列報於債權項下。
官員表示，過世後留下土地或現金，分別申報都很單純，然而民間疑難雜症百百種，近來有民眾反映，已故家人在生前已經和買家簽約賣地，但是土地尚未過戶、買家也還沒付款，這種情況下如何申報遺產稅，便成為一項難題。
官員表示，遺產稅課稅對象是被繼承人死亡時的遺留財產，針對生前出售土地，即便已正式簽訂買賣契約，但在死亡時尚未辦妥土地移轉登記的案例，這筆土地仍然屬於被繼承人的遺產，因此在申報遺產稅時，要依照死亡時的公告土地現值，列報於遺產當中的「土地」項下。
個案中該筆土地已簽約出售，官員表示，這代表對於土地買受人而言，被繼承人還有未完成的移轉義務，情況就像還沒完成清償的債務，所以土地雖已依公告現值列入遺產，但也可以同樣依據公告現值，列報於「死亡前未償債務」項下，將土地價值從遺產總額中扣除。
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