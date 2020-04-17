捐贈公設保留地 可抵稅

都市土地寸土寸金，但針對已經被政府指定的公共設施保留地，其用途已經受到限制，因此無論是持有、出售等情況，皆有相關節稅優惠；若去年有將公設保留地捐給政府，今年申報綜所稅時可以留意，可以提出實際取得成本，或依據土地公告現值16%計算價值，列舉扣除節稅。

民間土地若依《都市計畫法》被地方政府指定為公設保留地，不僅未來用途受到限制，價值也可能會貶損，財政部賦稅署表示，這類土地在被徵收之前，原地主仍持有的情況下，地價稅可以享有一定程度減免，作為自用住宅續享2‰優惠稅率，作為其他用途，優惠稅率則是6‰；如果是跟其他使用中土地隔離、目前也沒有用途的畸零地，更是免繳地價稅。

官員表示，如果地主想出售或移轉公設保留地，被徵收前的任何私人間移轉或交易，以及政府徵收時的移轉行為，皆可免徵土地增值稅；又由於公設保留地經濟價值較低，因此也不必申報課徵房地合一稅。

官員表示，地主若不希望公設保留地持續閒置，還有一個方法是捐贈給政府抵稅，抵稅時有二種方式，若地主有保留原始購地契約、實際成本單據，主張原始購置價格，申報價值將可作為捐贈額度，列報為綜所稅列舉扣除額。

官員提醒，可以舉證的費用包括原始購置價格、移轉過程中代書費等必要成本費用；若土地僅部分被畫為公設保留地，則可依整塊基地原始取得成本，依比例換算為公設地價值。

若無法主張原始取得成本，也可依照財政部公告的標準認定土地價值、換算抵稅額度。官員指出，依據財政部本周發布的公告，民眾在去年度所捐贈的公設保留地，依循往年標準，可依公告土地現值16%換算，申報列舉扣除額節稅。