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親友交易只賣半戶？富豪買賣豪宅算得精

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

豪宅親友交易算得精，近年實價資訊揭露「西華富邦」、「頂禾園」的親友交易不約而同竟都只賣半戶，「西華富邦」在今年2月親友交易17樓戶，半戶交易總價僅8,630萬元，2017年底賣出的「頂禾園」也只有半戶。房仲業者分析，僅賣出一半房產的狀況，自然在於家族的資產配置，可免於稅務上產生爭議等。

近年實價資訊揭露「西華富邦」、「頂禾園」的親友交易不約而同竟都只賣半戶，「西華富邦」在今年2月親友交易17樓戶，總價僅8,630萬，單價為157.84萬，總坪數是65.58坪，恰恰為2016年交易總價1.726億與面積131.15坪的一半。

此外，2017年底賣出的「頂禾園」也只有半戶，該12樓戶成交總價1.5億，扣除車位後單價為186.4萬，面積是115.09坪，該戶當初預售時成交資料為總坪數230.18坪，價格為3.2億元，扣除車位單價是200.9萬元，親友交易則約打了九五折。

台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，僅賣出一半房產的狀況，自然在於資產配置，而若轉手對象手上資產並不夠多，恐被視為有贈與之嫌，因此若只交易一半資產，符合買方負擔合理範疇，可免於稅務上產生爭議，像也有利用每年贈與免稅額分次買房，或是生前分次賣出給親人，免於繼承遺產稅等交易技巧，主要目的也都是免於遭課徵高額稅金。若轉手給公司，則視為公司資產可做支出攤提，也有利於減少營業稅的繳納。

陳炳辰指出，像「頂禾園」按比例計算，以1.5億元成交一半資產，親友價等於只打了九五折；而「西華富邦」親友交易不論是面積、總價都是當初二分之一，價值不減，由於眼下實價資訊透明，親友交易若將價格壓得過低，未來出售將遭課高獲利所得，還是得精打細算一番。

事實上，不少實價紀錄的親友交易都並未出現折扣價，陳炳辰認為，有時候出於物件條件相較優異，甚至室內裝潢絕佳，讓賣方認為價格已屬友情價碼，也有一說是以為備註親友交易可免於揭露的誤解，但也不無如實登錄的單純因素。

富邦 遺產稅

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