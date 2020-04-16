金主也要調頭寸！延後報稅樂了民眾 國庫忙跑3點半

政府大掌櫃也要調頭寸！考量新冠肺炎疫情，財政部日前宣布史上第一次所得稅繳納期限從5月31日延後至6月30日，民眾樂得晚一點繳稅，但國庫就笑不出來了。因為所得稅收是每年國庫進帳最大的一筆，這筆錢延後入帳，國庫現金調度拉警報，恐怕得忙著「跑三點半」。

國庫收入以稅收、規費與罰款、國營事業盈餘、財產收入等為主，其中又以稅收所占比率最高，以108年中央政府總預算為例，稅收占了約83%。而以稅收進國庫的時間來看，又以每年5月繳交的所得稅為單筆之最，以去年為例，5月底、6月初入帳的現金，個人和營利事業的自繳稅款合計約4600億元。

所得稅繳納期限延後1個月，最大衝擊就是原本預計5月底、6月初用這筆稅收去還債的錢進不來，財政部必須想辦法去借錢還債，或是拜託其他部會能否把原定要用的錢晚點動支、或只用一部分，幫國庫度過臨時性的現金缺口。財主官員說，國庫調度因此受到影響是必然的，但會努力透過收支調配，不會讓國庫調度出問題。

更多內容請見【聯合報專區】

延後繳稅最大受害者 國庫拉警報「跑3點半」