快訊

臉書PO文惹議 星國總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

聖母院燒毀週年鐘聲：法國不信 但總統堅持「2024修復」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金主也要調頭寸！延後報稅樂了民眾 國庫忙跑3點半

聯合報 / 記者賴昭穎／即時報導
財政部日前宣布史上第一次所得稅繳納期限延後至6月30日，但所得稅收是每年國庫最大一筆進，延後入帳國庫現金調度拉警報，恐怕得忙著「跑三點半」。圖／報系資料照片
財政部日前宣布史上第一次所得稅繳納期限延後至6月30日，但所得稅收是每年國庫最大一筆進，延後入帳國庫現金調度拉警報，恐怕得忙著「跑三點半」。圖／報系資料照片

政府大掌櫃也要調頭寸！考量新冠肺炎疫情財政部日前宣布史上第一次所得稅繳納期限從5月31日延後至6月30日，民眾樂得晚一點繳稅，但國庫就笑不出來了。因為所得稅收是每年國庫進帳最大的一筆，這筆錢延後入帳，國庫現金調度拉警報，恐怕得忙著「跑三點半」。

國庫收入以稅收、規費與罰款、國營事業盈餘、財產收入等為主，其中又以稅收所占比率最高，以108年中央政府總預算為例，稅收占了約83%。而以稅收進國庫的時間來看，又以每年5月繳交的所得稅為單筆之最，以去年為例，5月底、6月初入帳的現金，個人和營利事業的自繳稅款合計約4600億元。

所得稅繳納期限延後1個月，最大衝擊就是原本預計5月底、6月初用這筆稅收去還債的錢進不來，財政部必須想辦法去借錢還債，或是拜託其他部會能否把原定要用的錢晚點動支、或只用一部分，幫國庫度過臨時性的現金缺口。財主官員說，國庫調度因此受到影響是必然的，但會努力透過收支調配，不會讓國庫調度出問題。

更多內容請見【聯合報專區】

延後繳稅最大受害者 國庫拉警報「跑3點半」

所得稅 財政部 疫情

延伸閱讀

延後繳稅最大受害者 國庫拉警報「跑3點半」

女哭窮拒繳202萬所得稅 自家人大張旗鼓新開茶行被管收

所得稅申報 延至6月底

史上第一次 報稅全面延長到6月30日

相關新聞

金主也要調頭寸！延後報稅樂了民眾 國庫忙跑3點半

政府大掌櫃也要調頭寸！考量新冠肺炎疫情，財政部日前宣布史上第一次所得稅繳納期限從5月31日延後至6月30日，民眾樂得晚一...

有個好康 只給早鳥報稅族

出於防疫考量，今年綜合所得稅、營利事業所得稅申報期限都延長了，財政部本周公布，二大所得稅的申報期將從5月1日至6月1日，展延為5月1日至6月30日；不過最早申報的早鳥族，將有機會在6月30日就領到第一波退稅。

賣舊制老房 併綜所稅申報

綜合所得稅結算申報快要開始囉！雖然房地合一稅已經上路好幾年了，不過國稅局提醒，很多老房子都還是適用舊制，賣房後要記得併在綜合所得裡面申報，而且應該要以實價交易價格申報，如果民眾貪小便宜拿房屋評定現值來申報，國稅局查獲依然會補稅處理。

台商抗疫 移轉訂價須謹慎

新冠肺炎疫情考驗台商跨國移轉訂價政策，安侯建業聯合會計師事務所昨（15）日指出，台商若配合中國大陸政策，保留利潤給陸廠，應注意關係人交易移動利潤給陸廠時，可能衍生增值稅、消費稅、關稅等變動，增加大陸海關查核風險。

遺產抵稅 可善用二大管道

高資產人士過世後，若留下股票等非現金遺產，台北國稅局表示，遺產繼承人可運用二管道，達到以遺產抵稅的目的。首先是主張繳納困難，循實物抵繳方式；二是運用擔保機制取得部分遺產後，再以處分遺產的所得繳納稅款。

配偶分配剩餘財產 免稅

南區國稅局表示，遺產稅當中，針對配偶其中一方過世的情況有一項特別規定，尚健在的一方配偶，依法可以主張「剩餘財產分配請求權」，經過分配後的部分遺產，可不必課徵遺產稅。

藥局課稅 分為二種方式

中區國稅局提醒，藥局的課稅方式有二種，若是依醫師處方箋配藥等工作，相關收入要併入藥師個人綜合所得稅申報；至於銷售藥品或其他貨物收入，則要報繳營業稅及營利事業所得稅。

審查汽車零組件降稅 立委要求業者承諾回饋

立法院財委會今天審查海關進口稅則，研議降低9項關鍵汽車零組件關稅，最終決議保留送交院會朝野協商且有但書，要等所有委員版本...

申請產創優稅證明 期限延長

因應營利事業所得稅申報延期，勤業眾信聯合會計師事務所昨（14）日表示，《產業創新條例》當中包括研發支出、智慧機械設備、5G設備投資抵減等三項租稅優惠也受惠，證明文件提示期間將同步順延6月30日。

越南、印尼紓困 台商適用

新冠肺炎疫情在東南亞延燒，越南、印尼政府相繼端出紓困政策，安永聯合會計師事務所昨（14）日指出，關稅調降是越南下一波紓困重點，受惠範圍包括皮革與鞋類、紡織成衣、農林水產、機械及汽車等貨品，對當地製造業台商將成一大利多。

貨存保稅倉庫 有條件展延

新冠肺炎疫情持續，財政部關務署昨（14）日表示，如果保稅倉庫業者因疫情影響，導致訂單減少等情況，需要延長存倉期限，可向監管海關儘快提出申請，關務署會以最速件報請財政部核准，共同協助業者度過難關。

進口小客車貨物稅 可先申報價格核算

為避免影響進口車退還貨物稅時程，財政部近期發布解釋令，在財政部完成價格調查程序前，進口小客車可先以申報價格來核算貨物稅，並先用保證金抵繳取得證明，以此證明來申請汰舊換新等退稅優惠，不必等到價格調查結束、取得完稅證明才能申請。

熱門新聞

慘！1.4萬人放無薪假 竹科也暴增10倍

行政院：擬發1,035億元現金 可補助300萬人　

獨／勞部擬放寬勞工紓困貸款 有工作事實就能貸10萬

蔡英文：紓困先發現金 疫情緩和加碼發酷碰券

行政院強調有發現金 孫大千：紙上談兵不食人間煙火

政府當農民雇主提撥退休金 學者：恐引起勞工連鎖效應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。