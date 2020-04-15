健和興第1季自結稅後純益1.37億元 年成長38.04%
健和興今（15）日公布自結2020年第1季稅前盈餘為1.25億元，較去年同期衰退；2020年第1季自結稅後純益為1.37億元，較去年同期成長38.04%，也較去年第4季成長73.4%，主要原因是今年第1季境外資金匯回享有政府租稅優惠，使其產生遞延所得稅利益。
健和興自結2020年3月營收達2.92億元，較上月營收成長逾50%；累計2020年第1季營收為7.06億元，較去年同期營收衰退16%。
健和興2020年3月自結營業淨利為5,171萬元，較2月營業淨利躍升逾164.77%；3月稅前盈餘為5,046萬元，較2月稅前盈餘成長80.26%。
以目前實收資本額15.57億元計算，健和興2020年3月自結每股稅前盈餘為0.32元、3月自結每股稅後純益為0.51元；累計2020年第1季自結每股稅後純益為0.87元，較去年同期每股稅後純益0.62元，大幅成長40%。
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