健和興第1季自結稅後純益1.37億元 年成長38.04%

新冠肺炎疫情籠罩，不過房市、車市在今年3月，仍未明顯掃到疫情颱風尾。據財政部統計，3月土增稅85億元，年增逾兩成，其中又以台中市、桃園市、台北市增加較多，官員表示，從土增稅徵起案件可初步看出，台商回流設廠、建商找地的效應仍存在。至於首季土增稅也傳出年增7%的好消息。

2020-04-13 23:24