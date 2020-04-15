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英國疫情解禁預測: 300年來最慘的「經濟大蕭條」？

通報世衛示警新冠肺炎 竟是因他睡不著上PTT

海外網購頻繁進口3年倍增近3倍

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

海外網購頻繁進口3年倍增近3倍，據海關統計顯示，106年查得進口次數頻繁報單為91萬餘筆，課徵進口稅費約4824萬元，107年為182萬餘筆，課徵進口稅費約7069萬元，108年為259萬餘筆，課徵進口稅費約8952萬元。海關表示，持續加強進口次數頻繁報單的查核與補稅，以營造公平合理租稅環境。

海關表示，隨著民眾網購習慣的改變，進口快遞貨物報單自106年近3800萬筆大幅成長至108年的6400多萬筆，為防範部分進口人以商銷目的，將進口貨物化整為零分批進口，濫用低價免稅規定，逃漏進口稅費，自106年7月1日起實施次數頻繁規定。半年內進口超過六次，第七次起就不適用2千元以下低價免稅規定。

海關說明，已積極就快遞報單申報進口人資料及報關委任證明加強查核，如進口人資料有申報錯誤或不實之情形，報關業者須再聯絡進口人，取得身分資料之確認及委任文件，將影響貨物通關效率，提醒民眾及報關業者切勿為規避次數頻繁制度而虛報或冒用其他進口人資料。

海關表示，為避免上述快遞貨物冒名報關情形發生及保護個資，進口人可利用手機下載實名認證程式（易利委EZ-WAY APP），執行身分認證，免再提供身分證明文件，同時可以在線上完成報關委任確認取代紙本委任書。海關也呼籲，報關業者應確實依規定，按照報單申報內容先行審核並正確申報，以利貨物通關。

海關 免稅

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