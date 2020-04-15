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申請產創優稅證明 期限延長

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

因應營利事業所得稅申報延期，勤業眾信聯合會計師事務所昨（14）日表示，《產業創新條例》當中包括研發支出、智慧機械設備、5G設備投資抵減等三項租稅優惠也受惠，證明文件提示期間將同步順延6月30日。

財政部基於防疫考量，本周已公告將2019年度企業營所稅、個人綜合所得稅等申報期限一併延長至今年6月30日，全體納稅義務人均適用。

勤業眾信會計師陳惠明指出，企業欲依據產創條例第10條及第10-1條享用投資抵減優惠，原規定應向經濟部提出申請、取得相關證明的期限，都是明訂至結算申報期間截止日止，文件提示期間理應同步延長。

陳惠明表示，產創條例第10條為研發支出投資抵減規定，可以選擇在支出金額15%限度內，抵減當年度應納營所稅額，或是於支出金額10%限度內，自當年度起算三年內抵減各年度營所稅額，二種方式擇一，最高可抵減全年度營所稅額30%。

陳惠明指出，企業欲申請研發支出投資抵減，須透過如研發單位組織圖、人員名冊、研究計畫等證明文件，向主管機關提出申請，條件相對複雜，在目前出勤受疫情影響的情況下，亦有利企業充分準備文件。

至於智慧機械及5G設備投資抵減，陳惠明表示，此為今年申報第一次上路的新制，跟研發支出不同，這兩項租稅優惠主要是針對購置資本設備的投資抵減，同樣可由二種抵稅方式擇一：第一，在支出金額5%限度內，抵減當年度應納營所稅額；第二，在支出金額3%限度內，自當年度起算三年內抵減各年度營所稅額。

陳惠明表示，就申請方式而言，智慧機械及5G設備投資抵減是直接由經濟部建置的線上平台提出申請，由於是首年度上路，申請期限延長對企業亦屬有利。

財政部賦稅署證實，前述產創條例各項租稅優惠申請時程，在子法規中所規範的文字，皆為「至申報期間截止日內」，目前所得稅申報既已全面延長，申請期限依法確實將同步調整。

營所稅 智慧機械 所得稅

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