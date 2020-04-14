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避免退稅卡關 進口車貨物稅可先以保證金抵繳

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

為避免影響進口車退還貨物稅時程，財政部近期發布解釋令，在財政部完成價格調查程序前，進口小客車可先以申報價格來核算貨物稅，並先用保證金抵繳取得證明，以此證明來申請汰舊換新等退稅優惠，不必等到價格調查結束、取得完稅證明才能申請。

財政部表示，由於進口小客車的價格調查程序需要一定時間，實務上會先向進口人收取保證金，等到價格調查完成後，再來核定完稅價格、課稅，並核發完稅證明。

然而，由於進口車的價格調查程序複雜，有時長達半年以上，可能在調查結束、取得完稅證明前，車輛就已售出；此時若剛好符合汰舊換新減徵貨物稅等相關退稅優惠，想提出申請時，卻恐因尚未取得完稅證明而卡關，不僅容易導致進口商資金積壓，也可能使消費者無法及早領到退稅款。

因此財政部發布最新解釋令，讓業者可先依據申報價格來核算貨物稅，並先用保證金抵繳，以取得稅費繳納證等文件，據此來申請退稅，事後等到價格調查程序結束後，再依據核定價格來「多退少補」。

財政部表示，解釋令發布後，不僅可解決進口人資金積壓問題，也有助進口人將減徵、免徵的貨物稅，及早退還給新車實際購買人，提升整體服務品質及行政效能。

貨物稅 財政部 減徵

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