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抗疫 調降營業稅？財長：沒辦法

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
疫情延燒衝擊消費，中小企業建議暫時調降營業稅。圖／聯合報系資料照片
疫情延燒衝擊消費，中小企業建議暫時調降營業稅。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒，影響中小企業生存，中小企總建議暫時調降營業稅至百分之三，不過財政部長蘇建榮昨天回應「沒辦法」，更強調營業稅現行百分之五已經是全球最低，若再降二個百分點，將影響一千五百億元稅收。

中小企總籲政府，暫時將營業稅降為百分之三，未來搭配振興券等相關政策，可以刺激消費，國民黨團則提出受影響產業營業稅減至百分之三，「受影響」定義由財政部來訂；蘇建榮昨至立法院財委會備質詢時，立委賴士葆林德福都問「有沒有可能降營業稅」，蘇回應「再降對財政來講，可能沒辦法」。

蘇建榮表示，台灣的營業稅百分之五已經是全世界最低，如果降到百分之三，每減一個百分點相當於七百五十幾億元稅收，二個百分點大概會產生一千五百億元稅損，其中百分之四十是統籌分配款的重要財源，如果減少的話，地方政府統籌分配款也會少。

賴士葆詢問，財政部調降小規模營業人如攤商、小吃店等核定的營業稅額，中小企總也建議政府擴大適用範圍，小規模營業人僅五十萬家，但整體中小企業再多出一百萬家，有沒有可能實施？

蘇建榮回應，適用統一發票的商家，有進項稅額和銷項稅額，銷項減少、營業稅就會減少，即使業者在這段時間停業，向國稅局申請停業，就沒有營業稅問題；如果因此遭受損失，各部會也有對企業的現金補貼。

賴士葆大嘆「講到稅，你好像都很痛」，更拜託財政部接地氣，聽聽中小企業聲音。林德福則說，政府許多紓困對中小企業來說都是緩不濟急。

賴士葆 林德福 統一發票 營業稅 財政部 疫情 肺炎 國稅局

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