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今年第1季稅收4,006億元 續創歷史新高

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部今（13）日公布今年第1季稅收共4,006億元，年增10.1%，包括總稅收、綜所稅、營業稅皆創下歷年新高。不過營業稅雖寫下新高紀錄，但新冠肺炎疫情影響不容小覷，已可觀察出兩大隱憂。第一是零售、餐飲業營業額已呈現減少趨勢；第二從外銷零稅率申請退稅減少，也可看出商業活動較不熱絡，疫情衝擊稅收正逐漸浮上檯面。

觀察今年第1季稅收情況，最能反映經濟景氣的營業稅，仍創下歷年新高。財政部統計處副處長陳玉豐表示，首季營業稅共1,418億元，年增14%，主要受惠於進口機械、車輛運輸設備稅額增加，以及適用外銷零稅率營業人申請退稅減少。

然而，陳玉豐也點出營業稅兩大隱憂。首先，零售業2月營業額減少逾兩成、餐飲業2月則減少近三成，嚴重受到疫情波及；其次，適用外銷零稅率申請退稅較去年同期減少了58億元，可能代表出口外銷、廠商進貨同步減少，反映商業活動動能急凍。

此外，疫情風暴已反映在菸酒稅、娛樂稅稅收。陳玉豐指出，由於疫情導致宴席、聚餐減少，酒類需求降低，首季菸酒稅年減8.2%；而娛樂活動停擺、演唱會取消等，則導致娛樂稅縮水，年減2.9%，是2017年以來同期新低。

陳玉豐指出，接下來營所稅、營業稅、牌照稅、房屋稅等稅收，陸續都有可能受到疫情影響而減少，例如車輛因疫情而申請停用導致牌照稅減少、飯店未使用樓層適用較低房屋稅率等，後續將密切觀察稅收受挫情形。

賦稅署表示，今年全年稅收是否能達標目前還很難預測，而國內外各大經濟預測機構都認為景氣不好，經濟成長率受到壓縮，若疫情再繼續往後延，確實將影響稅收達成率；不過今年仍有台商回流、5G等利多因素，整體稅收是否會縮水，目前還言之過早。

疫情 營業稅 外銷

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