實名認證APP太難用 關務署：不收單配套延後一個月實施

海外網購實名認證配套措施將延後一個月上路。財政部關務署署長謝鈴媛今（13）日在立法院表示，由於各界認為實名認證「EZ WAY」APP的使用方便性仍有進步空間，加上新冠肺炎因素，因此原定4月16日起未辦實名認證初犯警告、再犯不予收單的配套措施，將延後一個月施行。

時代力量立委陳椒華今日在立法院財政委員會關注海外網購實名認證問題，她指出，到3月底下載比例只有約6%，助理自己下載使用，也發現使用上非常困難，加上客服人力非常不足，眼看緩衝期就要結束，4月16日就要上路，關務署是否有檢討相關作法。

謝鈴媛表示，有關EZ WAY APP，是關貿網路公司投資開發的APP，前陣子確實有客服人力不足的問題，但關務署已協助協調人力，會持續與關貿公司一起檢討、提高方便性。

而考量現在APP使用方便性有待加強，也希望使用比例能大幅提升，關務署原定4月16日實施的初犯警告、再犯不收單配套，將延後一個月實施。

陳椒華表示，EZ WAY APP從2018年就開始試辦，結果拖到今年，配套措施還遲遲未能上路，關務署未來相關措施應該要做好規劃。