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信託公會邀財政部 助會員熟悉CRS申報作業

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
信託公會邀請財政部代表，就CRS應如何執行稅務用途金融帳戶資訊電子申報，向信託業者進行說明。信託公會/提供
信託公會邀請財政部代表，就CRS應如何執行稅務用途金融帳戶資訊電子申報，向信託業者進行說明。信託公會/提供

為加強國際稅務資訊透明，我國參考經濟合作與發展組織(OECD)發布之稅務用途金融帳戶資訊自動交換準則(含：共同申報及盡職審查準則(Common Reporting Standard，CRS)，及主管機關協定(CAA)等規定，於2017年11月16日制定金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法，做為我國在稅務用途資訊交換之法源。

此舉要求各金融機構進行盡職審查，將其管理之應申報帳戶資訊於2020年始，定期向稅捐稽徵機關申報，再由主管機關依租稅協定等規定，定期將該等帳戶資訊交換予締約他方主管機關，以防杜納稅義務人將所得或財產隱匿在外國金融機構規避稅負。

財政部於本年2月公告CRS申報系統正式上線，並提供金融機關申報資料檔案格式規範、常見疑義解答及離線版工具，以利金融機構申報參考。

信託公會理事長雷仲達指出，按金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法規定，國內金融機構於每年6月1日至6月30日，向稅捐稽徵機關申報上一曆年度應申報帳戶資訊及無資訊帳戶。

對金融機構來說，在相關作業辦法發布後，就已積極著手建置系統，為今(2020)年正式申報做準備。

信託公會秘書長呂蕙容表示，為配合主管機關推動國內金融各項制度，信託公會積極辦理各項相關說明會與教育訓練；從國內CRS制度甫上路，就曾洽邀財政部派員為信託業者說明相關法規，協助信託業者導入制度，以符合法令遵循。

此次為配合財政部CRS申報系統上線，也洽請財政部指派講師，為信託業會員講解金融帳戶資訊網路申報流程及CRS系統操作方式，讓會員盡早熟悉系統操作，於本年6月底前完成金融帳戶申報。

財政部表示，我國屬高度仰賴出口及對外投資之經濟型態，為順應資訊透明化之趨勢，善盡國際義務，且避免我國名列課稅資訊不透明國家，因此落實CRS制度實為刻不容緩之事

；財政部將持續提供相關資料與必要協助，供金融機構預為準備因應。

財政部

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