北市挺企業 減稅7,000萬元

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府考量業者經營困境，提供相關降稅措施。台北市稅捐處統計指出，台北市地方稅減稅金額近7,000萬元。北市稅捐處昨（9）日表示，疫情持續，影響各行各業，建議中央提出合適補貼辦法，紓解民困。

稅捐處指出，考量受疫情影響的飯店旅館業者及餐廳小吃店等商家，已宣導如縮減營業規模或停用等情事，可申請部分樓層停用或縮小營業用面積，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，以減輕稅負。

截至4月6日止，稅捐處已核定63家飯店、旅館業，減少2020年房屋稅約2,126萬餘元；其他核定196家餐廳、小吃店等商家，減少房屋稅約197萬餘元。

民眾配合防疫措施，儘量避免出入密閉空間，娛樂業者生意普遍不佳，稅捐處除輔導查定課徵娛樂稅之業者，如因受疫情影響致營收減少，可申請核實調降娛樂稅外，並主動調降北市1,700餘家查定課徵娛樂稅業者的營業額。

考量疫情自今年1月下旬趨於顯著，故1月份即調降娛樂稅查定營業額10%，2月至6月則各調降30%，預估上半年減少娛樂稅收約800萬餘元。