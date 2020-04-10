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北市挺企業 減稅7,000萬元

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導
北市稅捐處指出，針對新冠疫情受影響商家，可申請部分樓層停用或縮小營業用面積，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅。 本報系資料庫
北市稅捐處指出，針對新冠疫情受影響商家，可申請部分樓層停用或縮小營業用面積，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅。 本報系資料庫

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府考量業者經營困境，提供相關降稅措施。台北市稅捐處統計指出，台北市地方稅減稅金額近7,000萬元。北市稅捐處昨（9）日表示，疫情持續，影響各行各業，建議中央提出合適補貼辦法，紓解民困。

稅捐處指出，考量受疫情影響的飯店旅館業者及餐廳小吃店等商家，已宣導如縮減營業規模或停用等情事，可申請部分樓層停用或縮小營業用面積，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，以減輕稅負。

截至4月6日止，稅捐處已核定63家飯店、旅館業，減少2020年房屋稅約2,126萬餘元；其他核定196家餐廳、小吃店等商家，減少房屋稅約197萬餘元。

民眾配合防疫措施，儘量避免出入密閉空間，娛樂業者生意普遍不佳，稅捐處除輔導查定課徵娛樂稅之業者，如因受疫情影響致營收減少，可申請核實調降娛樂稅外，並主動調降北市1,700餘家查定課徵娛樂稅業者的營業額。

考量疫情自今年1月下旬趨於顯著，故1月份即調降娛樂稅查定營業額10%，2月至6月則各調降30%，預估上半年減少娛樂稅收約800萬餘元。

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新創申請紓困 留意三政策

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投保法翻修 董監究責加重

為促進投資人權益與公司治理，行政院昨（9）日拍板「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，本次修法最受矚目的重點，一是未來即使董監事即使在訴訟過程中辭職，仍然可以對其行為繼續進行訴訟；二是經判決解任確定的董事、監察人，未來三年內不能到其他上市櫃公司擔任上市櫃董事、監察人。

國別報告申報網頁 5/1上線

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在陸生產防疫品 享優稅

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百慕達經濟實質申報 可延後

各國因應新冠肺炎疫情而延長稅務作業期程，也間接影響到百慕達、英屬維京群島（BVI）、開曼群島等既有免稅天堂的經濟實質申報期程；安侯建業聯合會計師事務所昨（8）日指出，百慕達及BVI已分別配合各國稅務申報期程，提出延期申報機制，開曼群島則尚未建立相關規範。

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立法院內政委員會昨（8）日初審通過危老條例修正草案，可望在本會期三讀過關。其中備受關注的10%時程獎勵，原內政部規劃今年5月屆期後逐年降為5%、4%、3%、2%、1%，五年緩衝後落日；經協商討論後，修改為屆期後降為8%、6%、4%、2%、1%，同樣五年緩衝，至2025年5月落日。

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