紓困小吃店、小商家 財部資料：第1季減稅近2億

根據財政部資料，截至今年第一季，為協助受疫情影響的小商家紓困，全台已調減約48.2萬家營業人的查定銷售額及營業稅額，預估第一季減收營業稅額達1.9億餘元。

北區國稅局今（9）日召開例行記者會，局長王綉忠指出，根據財政部近三個月實際派員查核情形，1月份營收收影響狀況約為一成，然而2月至3月間疫情升溫，餐飲、零售、夜市、商圈、傳統市場等店家消費人潮減少，各地商家營收皆受到至少三成影響。

未使用統一發票報繳營業稅的小商家及小吃店，主要會是由國稅局查定營業額並課徵營業稅，王綉忠表示，針對北區國稅局轄內的新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等九縣市小商家，已主動將1月份查定銷售額調降至90%水準，2月至3月份則調整為原查定銷售額的70%。

王綉忠強調，若商家真的不堪虧損，也可以主動向國稅局申請重新查定、核實計稅，全國78申請重新查定稅額的案件中，已經有其中15家直接免除第一季營業稅，減輕營業人的負擔。

王綉忠表示，若疫情持續發威，國稅局亦可能主動調減小規模營業人第二季的稅額，第二季預定將於7月發單、8月繳納。