北市稅處協助抗疫度難關 主動降稅近7,000萬元

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府考量業者經營困境，共體時艱提供相關降稅措施，台北市稅捐處統計表示，地方稅減稅金額將近7,000萬元。

稅捐處表示，考量受疫情影響的飯店旅館業者及餐廳小吃店等商家，已宣導如縮減營業規模或停用等情，可申請部分樓層停用或縮小營業用面積，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，以減輕稅負。截至4月6日止，該處已核定63家飯店、旅館業，減少2020年房屋稅約2,126萬餘元；其他核定196家餐廳、小吃店等商家，減少房屋稅約197萬餘元。

受疫情影響，民眾配合防疫措施，儘量避免出入密閉空間，娛樂業者生意普遍不佳，稅捐處除輔導查定課徵娛樂稅之業者，如因受疫情影響致營收減少，可向該處申請核實調降娛樂稅外，並主動調降北市1,700餘家查定課徵娛樂稅業者之營業額。

考量疫情自今年1月下旬趨於顯著，故1月份即調降娛樂稅查定營業額10%，2月至6月則各調降30%，預估上半年減少娛樂稅收約800萬餘元。另外，對於自動報繳娛樂稅之業者，則是由業者自行依實際收入申報營業額，已具自動調降營業額機制，娛樂稅自然因申報營業額減少而減輕稅負。

因疫情影響，交通部已訂定紓困振興辦法，補貼遊覽車客運業、小客車租賃業之營業車輛2020年使用牌照稅上、下期各50%，北市稅處已配合辦理補貼款撥付事宜，上期共計補貼10萬3,435輛營業車。另車輛如長時間不使用，車主可就近向各地監理機關辦理停駛或繳銷，未使用車輛期間，就可以按日免繳使用牌照稅。經統計2020年1月15日至4月1日止，申請停駛共1,839輛，停徵稅額計3,778萬餘元。

稅捐處強調，2003年SARS時期並無減免地方稅的規定，當時僅針對特定產業訂定房屋稅及牌照稅補貼措施，且由中央全額補貼。目前尚無因肺炎疫情給予減稅規定，地方政府無法源可供執行，如要減少房屋稅、地價稅等地方稅捐，應由中央全額補足，以保障地方政府財政穩健。只是本次疫情仍持續進行，尚未平息，影響普及各行各業，建議中央主管機關提出合適的補貼辦法，紓解民困。

稅捐處說，房屋如有營業規模縮小或停業等情形，記得要在30日內提出申請。該處網站首頁已建置「新冠肺炎稅捐e專區」（網址：https://tpctax.gov.taipei/)，民眾因疫情影響而無法出門也不用擔心，可利用該專區線上申辦或以電話、傳真、填寫申請書等方式申請。