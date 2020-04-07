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疫情衝擊基隆4月起調減娛樂稅額30% 570家受惠
受到新冠肺炎疫情影響，各行各業都受到衝擊，娛樂業者生意冷清，營業狀況大受影響。基隆市政府自4月調減娛樂稅額30%，稅收損失估計近207萬元，有570餘家業者受惠。
根據警方近來臨檢發現，民眾到室內休閒娛樂意願明顯降低，很多KTV、遊藝場、飯店、旅館、PUB、撞球場等娛樂場所，人潮大幅減少，有的店甚至空蕩蕩沒有半人，晚間及假日人潮不再，不少娛樂業者都嘆快撐不下去。
基隆市稅務局自4到6月主動針對所轄查定課徵娛樂業者，調減娛樂稅額30%。因娛樂稅的納稅義務人實為消費者，業者僅為娛樂稅之代徵人，減徵是反應實際狀況，減輕業者的負擔。受惠家數約570餘家、稅收損失估計近207萬元。7月後則視疫情影響程度，再考量調整。
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