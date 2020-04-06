去年麥當勞今年星巴克 基隆又開出千萬元特別獎發票

財政部北區國稅局基隆分局今天表示，今年1-2月統一發票開獎，基隆開出特別獎1000萬元。這名幸運兒2月14日到安樂區麥金路星巴克買了1杯英式紅茶，售價110元折扣10元，實付100元就抱走1000萬元獎金。

北區國稅局七堵稽徵所轄區也有幸運兒，1名消費者2月6日在暖暖區碇內街全家便利超商，共消費125元，中了特獎200萬元。

財神爺再度眷顧基隆消費者，去年愛三路麥當勞開出千萬元特別獎發票，現在又傳出星巴克發票也中特別獎。基隆分局、七堵稽徵所都提醒還未核對發票是否中獎的民眾，請快找出統一發票，可能就是1000萬或200萬元幸運得主。

國稅單位表示，今年1-2月中獎發票領獎期間，從今天起到7月6日，得獎者可帶身分證及中獎發票收執聯、電子發票證明聯，前往兌獎據點領獎。逾期未領取獎金，將喪失兌獎資格，跟財神爺說再見。

北區國稅局基隆分局指出，財政部去年起推行「統一發票兌獎App」，提供全天候線上兌領載具儲存雲端發票及電子發票證明聯，5、6獎中獎獎金直接撥付設定帳戶，歡迎民眾下載使用。雲端發票還享有專屬獎對獎機會，獎項為100萬元獎15組、2千元獎1萬5千組、5百元獎50萬組。