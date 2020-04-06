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疫情燒到BVI 董事會不一定要在當地舉行

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

針對新冠肺炎疫情蔓延，英屬維京群島（BVI）國際稅務管理局日前發布緊急稅收措施，針對疫情情況暫時修改經濟實質要求。

BVI國際稅務管理局針對經濟實質法規採取了以下措施：董事無需全部實際出席BVI的所有董事會會議，而會議出席人數僅需達到法定出席人數要求數目即可（鑑於疫情所引起的旅遊限制，建議可採取線上會議型態）；並非所有董事會會議都需要在BVI舉行，只有與核心收入創造活動 （Core Income Generating Activities）有關的會議才需要。

由於新冠肺炎大流行而造成旅遊限制，無法在BVI舉行董事會或滿足某些其他經濟實質要求的情況下，企業必須要準備相關舉證支持文件來說明受到那些影響；若要申請延長相關通報，必須向國際稅務局提出個別要求，並提出相關支持證據。

企業應注意上述只是因應新冠肺炎疫情所造成影響的短期措施，因此，BVI國際稅務管理局仍然要求企業盡一切努力遵守經濟實質要求，包括遵守申報日期。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇提醒，針對上述的彈性措施，台商必須小心解讀及適用。BVI的經濟實質要求對於台商的影響粗略分為以下兩種情況，若BVI公司是純控股活動，依照經濟實質法規，可適用較低限度的實質營運要求，例如不需要於當地開立董事會，且可以外包當地專業機構提供員工及辦公室的要求。

若BVI公司是執行其他八大類活動，例如進行貿易轉單業務、擔任集團資金中心貸與關係企業資金收取利息，或是為其他關係企業提供管理服務收取服務費等，依照經濟實質法規，在當地就必須具備足夠且合適的1當地員工、2當地營運處所，3營運費用，以供在當地從事此類核心收入創造活動（CIGA）。此外，必須要在當地舉行適當次數的董事會，並且有一定數量的董事出席。

公司經評估若要依照BVI的經濟實質要求建立實質，需在當地配備足夠的全職員工 、當地辦公室與費用支出。也要在當地開董事會。若面對疫情造成的旅遊限制，可考量如何適用疫情彈性措施，並且準備相關證明文件。

曾博昇觀察，考量在BVI建立當地實質營運的困難度，一般企業會採取調整該些經濟活動，例如在其他國家申請稅務居民納稅，遷址或是調整交易模式、法律控股架構等，並非決定去BVI開立董事會或建立實質營運活動。如此，上述彈性措施可能不適用於這樣的情況。

面對現在疫情情況，已經造成非常多的國家進行封國、封城等措施，許多國家的政府機構的行政效能變得相當緩慢。若要採取任何架構調整計畫，例如要在其他國家申請成為稅務居民，或是設立分公司，或是調整交易模式、法律控股架構，都可能面對時程的延後。

曾博昇提醒，採取歷年制的BVI公司必須要在2020年12月29日前進行年度申報，面對即將要來的時限，又面對疫情的影響，如何可以滿足BVI經濟實質法規定要求 ，台商可視個別狀況思考是否可適用相關疫情彈性措施，並且準備相關證明文件 ，也必須避免錯誤解讀彈性措施的適用，建議企業及個人諮詢專業人士，以避免思考面向不夠全面所造成的錯誤決策及風險。

疫情 台商

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