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中小企總李育家：延緩繳稅 不如直接降稅

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中小企總理事長李育家。圖／中小企業總會提供
中小企總理事長李育家。圖／中小企業總會提供

新冠肺炎對全球經濟衝擊重大，中小企總理事長李育家表示，現在疫情在歐美爆發，影響到消費端，中小企業恐直接「斷單」。由於可能波及更多產業，希望政府直接降稅，例如營所稅暫時降至17%，疫情影響減緩後再調回來，也可考慮調整工商用基本契約電價

中小企總表示，新冠肺炎全球肆虐，各國陸續進入鎖國狀態，尤其歐美疫情更為慘重，難以止血。台灣是以出口導向的國家，由於先前疫情震央在中國，中小企業憂心「斷鏈」，現在轉移到歐美，直接「斷單」，波及更大。

李育家指出，最近很多中小企業反映，歐美買家直接「斷單」或暫緩出貨，貨備好，無法出，等於收不到錢，「再下去真的會垮」。他說，政府在防疫同時，還要兼顧經濟，雖已超前部署，提出兆元紓困方案，企業很有感，申請紓困案件也高達1500多家，金額超過250億元；同時，信保核保資金也突破160億元，但他強調，「疫情若持續，將殃及更多產業」。

財政部日前提出企業可緩繳或分期繳納各項稅捐，李育家表示，此次疫情破天荒蔓延，加上全球經濟失去動能，雙重打擊，在這非常時期，何不如直接營所稅暫時降至17%，這比較有實質意義，企業更有感，待疫情過後，經濟復甦，再調回來也不遲。同時，也可考慮調整工商用基本契約電價，減緩企業負擔。

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