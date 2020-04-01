海外包裹也要實名制 鎖定淘寶、蝦皮二大平台

海外包裹實名制即將上路，財政部關務署長謝鈴媛今（1）日指出，關務署已和淘寶、蝦皮等國人愛用大型電商洽談，將透過其會員資料進行實名認證，預期今年上半年將大幅推動實名認證制度；海關也將從4月16日起嚴格執法，未來將拒絕高風險包裹二度報關。

立法院財政委員會今日審查法案，立委莊瑞雄質詢時關切海外包裹實名認證制度，認為政策誘因不足、財政部官方app「ezway易利委」介面也不佳；針對4月16日將啟動的嚴格執法，立委江永昌也認為強制力有限。

謝鈴媛表示，從去年數據來看，全年共有6,000萬餘件海外快遞包裹通關，國人多半是由淘寶、蝦皮等平台，向中國大陸及香港訂購貨品，關務署已經先和淘寶所搭配的物流公司順豐、捷豐完成一定比例的會員實名認證；下一波則是待業者完成系統調整後，針對蝦皮會員進行實名認證。

目前進口包裹免稅門檻為2,000元，價值逾2,000元以上的商品，必須於報關時負擔進口稅費。關務署指出，實名認證的作用在於防犯通報業者「化整為零」的戰術，利用人頭分拆高價值貨品、不當規避進口稅費。

關務署表示，海關將從4月16日開始針高風險包裹加強執法，第一波將針對過去有不良通關紀錄的業者，增加抽核件數，甚至不再受理二度通關；原則上國內報關業者必須出示委任書，或是收件人已完成實名認證，才會被歸類為低風險貨品。

謝鈴媛表示，對民眾而言，海外網購之前先辦理實名認證，海關就會將這筆交易歸類為低風險個案，可以更快、更容易拿到訂購的貨品，未來海關雖然加強執法，但實施期程、強度也會持續滾動式修正。