買遊戲點數中大獎 千萬發票捐出去啦！

財政部今（1）日公布最新1-2月期統一發票中獎清冊，1,000萬特別獎共開出18張，賦稅署長李慶華表示，有二張中獎發票十分特別，其中一張千萬發票早已捐贈慈善團體，另一張發票則是綁定手機條碼，直接存在個人手機的雲端發票。

今年1-2月期特別獎號為「12620024」，據瞭解，捐贈出去的千萬發票，是在新北市三重區花300元購買GASH遊戲點數的發票，千萬中獎金額將會捐贈給「人間文教基金會」；另一張綁定手機條碼的雲端發票，則是於彰化社頭鄉的統一超商開出，該位民眾只花35元買二瓶茶花綠茶，就幸運兌中千萬大獎。

賦稅署表示，為鼓勵民眾維持索取統一發票的習慣，千萬特別獎2011年加開至今，過去54期當中，已創造503位千萬富翁，再加上境外電商助攻，近期屢屢可以看到有民眾因為線上消費、課金拿到發票，因而成為千萬大獎得主，本期也有二張發票分別由Google、Uber Eats開出。

賦稅署表示，如果把發票存在雲端，除了一般統一發票中獎號碼之外，還有另外15組100萬元、15,000組2,000元及50萬組500元的「雲端發票專屬獎」，中獎機率更高。

賦稅署提醒中獎民眾，應儘速向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等據點兌獎，不要讓幸運之神輕易從身邊溜過。