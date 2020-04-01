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進口快遞貨物實名認證將上路 海關洽談會員整批認證

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

為了解決海外貨物冒名通關、難以追查的問題，財政部關務署落實進口快遞貨物實名制，4月16日起只要未填寫報關委任文件或利用「EZ WAY易利委」APP實名認證，初犯警告，再犯就不予收單。立委質疑實名認證APP下載比率太低，關務署署長謝鈴媛表示，目前與淘寶、蝦皮等電商平台接洽，讓整批會員做實名認證。

立法院財政委員會今天審查「稅捐稽徵法第十一條之一條文修正草案」案及繼續審查財政部主管中國輸出入銀行、臺灣金融控股股份有限公司的預算。

立委莊瑞雄質詢時表示，海外進口快遞貨物數量大，4月16日起就要嚴格執行實名認證制度，但是下載「EZ WAY易利委」APP綁定實名認證的比率低，顯示沒有誘因又有個資外洩的問題，且民眾對此APP批評很多，使用感受不好，評價很差，應該修正。

謝鈴媛表示，實名認證APP就是為了確保民眾個資安全，海外快遞貨物一天報關單約17萬件，全年有6000多萬報單，實名認證APP手機綁定數約32萬人次，比率雖僅6％，但會鎖定高風險地區。關務署也正在跟跟淘寶、蝦皮等電商平台接洽，進行會員整批認證。

謝鈴媛補充，淘寶的主要物流公司是順豐及捷豐，約已完成實名認證5成。蝦皮預計是5月進行。6月底應該可以完成淘寶及蝦皮會員的整批認證。

財政部長蘇建榮表示針對民眾對實名認證APP的批評，會轉達給開發此APP的關貿網路公司。

立委江永昌表示，若因實名認證APP太難用，下載比率太低，應該考慮延後4月16日嚴格執行實名認證制度上路的時間，以免民眾拿不到海外網購的貨物。謝鈴媛表示會考慮研議。

立委林楚茵則關心海關同仁工作辛苦，從非洲豬瘟、年節、疫情，讓關務人員不得喘息，工作量大增。蘇建榮表示，疫情確實也造成海關同仁工作量增加，瞭解同仁的辛苦，短期以增加臨時人力，長期爭取增加編修員額。

APP 淘寶 財政部

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