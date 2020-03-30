銀行放款主要關鍵問題 讓秘密客身分容易曝光

新冠肺炎疫情衝擊許多產業，各部會也都祭出資金紓困方案。為了讓公股銀行能落實紓困貸款，財政部聯合其他部會，派神秘客前往各公股銀分行視察，主要了解行員對規定的熟悉程度與積極狀況。據悉，此次並非首次進行，在過去，都曾派員前往視察政策性放款的執行力。

行之有年的秘密客探訪，其實早就讓公股銀行的前線作戰人員有警覺心。公股銀行高層指出，過去當財政部通知會派秘密客前往分行時，銀行端就會告知前線人員，他們在客戶到訪時，就會提高敏感度，在詢問幾個關鍵問題時，就能識破對方是否為秘密客。

銀行主管說，站在前線的銀行行員，平常見的人也多，有企、消金的客戶，閱人無數，「誰是秘密客，誰是真正的客戶，敏感度很高。」

公股銀行高層說，譬如，詢問對方公司營運情況、資金用途或是要求對方提出財務證明等相關書面資料時，有時候神秘客就會一時頓住，甚至讓對方啞口無言，主要還是因前線人員長期下來都有極高的「閱人經驗」，看人看的相當準確。

由於銀行業屬於高度監理機關，審查機制相當嚴峻，前線人員接案時問的問題以及要求的資料也會很多，不像一般零售消費業或是餐廳旅館，較平易近人，服務不周全或是員工對商品不熟悉，馬上就能被秘密客「記下」，所以想要當銀行的秘密客，並非那麼容易。

公股銀行高層主管表示，當有政策發落下來時，都會進行完整的員工訓練，也會讓行員熟悉相關方案的執行辦法，這次的紓困方案，前線人員基本上都全數接案，再由審查部門進行後續作業，通常不太會出現不配合的情況。

至於財政部究竟是如何派往神秘客前往各分行。財政部官員僅說，「相關細節不方便透露」，但會採取跨部會合作進行視察，過去在視察公股銀行中小企業放款的執行力道時，就曾派往秘密客前往，並非首次。

財政部官員說，主要是要了解前線人員對相關規定的熟悉度以及推動上的積極度，過去幾次經驗當中，若有政策性放款，行員的配合度都相當高，極少數可能服務態度不太好，但只有零星的個案，若發現有服務不周的地方，財政部會與相關經營團隊提，他們也會調整配合。

至於立委接獲許多陳情說，許多公股銀行都不配合紓困，讓他們無法經營下去？財政部官員指出，紓困方案主要是針對有困難的企業或個人，方案有些審查機制，有些不符標準的案例，銀行則會用自貸的方式，給予資金協助。