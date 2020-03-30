快訊

得肺炎不會怎樣？病毒背後 你看不到的骨牌效應

一山難容二虎！李登輝郝柏村當年分道 肝膽相照變肝膽俱裂

銀行放款主要關鍵問題 讓秘密客身分容易曝光

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊許多產業，各部會也都祭出資金紓困方案。為了讓公股銀行能落實紓困貸款，財政部聯合其他部會，派神秘客前往各公股銀分行視察，主要了解行員對規定的熟悉程度與積極狀況。據悉，此次並非首次進行，在過去，都曾派員前往視察政策性放款的執行力。

行之有年的秘密客探訪，其實早就讓公股銀行的前線作戰人員有警覺心。公股銀行高層指出，過去當財政部通知會派秘密客前往分行時，銀行端就會告知前線人員，他們在客戶到訪時，就會提高敏感度，在詢問幾個關鍵問題時，就能識破對方是否為秘密客。

銀行主管說，站在前線的銀行行員，平常見的人也多，有企、消金的客戶，閱人無數，「誰是秘密客，誰是真正的客戶，敏感度很高。」

公股銀行高層說，譬如，詢問對方公司營運情況、資金用途或是要求對方提出財務證明等相關書面資料時，有時候神秘客就會一時頓住，甚至讓對方啞口無言，主要還是因前線人員長期下來都有極高的「閱人經驗」，看人看的相當準確。

由於銀行業屬於高度監理機關，審查機制相當嚴峻，前線人員接案時問的問題以及要求的資料也會很多，不像一般零售消費業或是餐廳旅館，較平易近人，服務不周全或是員工對商品不熟悉，馬上就能被秘密客「記下」，所以想要當銀行的秘密客，並非那麼容易。

公股銀行高層主管表示，當有政策發落下來時，都會進行完整的員工訓練，也會讓行員熟悉相關方案的執行辦法，這次的紓困方案，前線人員基本上都全數接案，再由審查部門進行後續作業，通常不太會出現不配合的情況。

至於財政部究竟是如何派往神秘客前往各分行。財政部官員僅說，「相關細節不方便透露」，但會採取跨部會合作進行視察，過去在視察公股銀行中小企業放款的執行力道時，就曾派往秘密客前往，並非首次。

財政部官員說，主要是要了解前線人員對相關規定的熟悉度以及推動上的積極度，過去幾次經驗當中，若有政策性放款，行員的配合度都相當高，極少數可能服務態度不太好，但只有零星的個案，若發現有服務不周的地方，財政部會與相關經營團隊提，他們也會調整配合。

至於立委接獲許多陳情說，許多公股銀行都不配合紓困，讓他們無法經營下去？財政部官員指出，紓困方案主要是針對有困難的企業或個人，方案有些審查機制，有些不符標準的案例，銀行則會用自貸的方式，給予資金協助。

財政部 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

美大型航空業者聯名信 促財政部速撥款紓困

財政部緊盯 5月報稅擬分流、管控人數

疫情紓困財政部不當鐵公雞 國有非公用土地擬減租

國有非公用土地減租 財政部鬆口了

相關新聞

仁寶去年EPS 1.6元 配發現金股利1.2元

仁寶（2324）去年每股盈餘（EPS）繳出1.6元，低於2018年度水準，董事會本日亦通過去年盈餘分配案，決議每股配發現...

稅額試算後不補不退 期間內仍須回復確認

每年5月報稅季，許多民眾會申請適用稅額試算服務，通常可在4月收到國稅局寄發的稅額試算通知書。財政部中區國稅局提醒，民眾收到後，即使無須補稅也無退稅，仍要記得在申報期間內回復確認，否則就不算完成報稅，隔年也就無法再適用稅額試算服務。

新聞中的法律／旅遊退費依定型化契約辦理

因新冠肺炎疫情延燒全球，包括中港澳、亞洲國家、歐洲各國、美國等100多個國家、地區，被中央流行疫情指揮中心列為國際旅遊疫情建議第三級警告，請民眾避免至當地所有非必要旅遊，因此，旅客參團解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）規定辦理。

企業報稅 留意四類財稅差異

財政部提醒，企業在報稅時，財務跟稅務上有常見的四大差異，報稅時記得進行帳外調整，包括超出稅法規定的列支限額、經營業務外的損失、未實現的損失、收入與費用配合原則等，在財會上可認列，但在稅法上卻不予認列費用或損失，提醒納稅人留意。

今年5月報稅起 放寬「無謀生能力」扶養親屬認定標準

財政部發布最新解釋，放寬符合「無謀生能力」扶養親屬免稅額的認定，從原本年收入低於免稅額八點八萬元才能列報，改為基本生活費十七點五萬元為標準，適用長照扣除額的親屬也可列報扶養，今年五月申報所得稅適用。

受新冠疫情衝擊申請延期繳稅 財部提醒三原則

財政部於今（25）日發布「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因新冠肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」，協助受疫情影響的...

熱門新聞

台積電延後3奈米試產 打亂半導體龍頭關鍵戰

三利多加持 鴻海去年EPS上看8.5元

開第一槍 宏碁、華碩筆電印度喊漲

全球經濟前景急遽惡化 楊金龍：央行射「抗疫」三箭

疫情效應 台積3奈米延後試產

新冠肺炎疫情衝擊！台北101：4月6日起縮短營業時間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。