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南山人壽312億標下世貿三館地上權 創三紀錄

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

財政部國產署1月20日公告台北市世貿三館基地招標設定地上權案，3月30日開標結果標脫。本次招標設定地上權案，權利金底價為新台幣（下同）266億3,703萬餘元，由南山人壽保險股份有限公司以權利金312億7,600萬元得標，溢價率達17％。

國產署分析本次標脫結果，本基地面積16,054平方公尺(4,856坪)，為台北市信義計畫區最後一塊大面積國有非公用土地。使用分區為娛樂設施區，未來規劃發展空間大。本次開標四家競價結果，決標權利金312億7,600萬元，創下國產署辦理招標設定地上權以來，單宗土地面積最大、權利金底價單價最高、決標權利金總價最高之三項紀錄。

國產署表示，本案地上權存續期間70年，地租年息率4.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1.0％，地租不隨申報地價調整之年息率為3.5％。以2020年公告地價計算，年地租2億6,368萬餘元。

國產署進一步表示，4月續推國泰營區基地案，基地面積9,858平方公尺，預計於今年4月底公告招標，並將持續推出區位條件優質標的，以設定地上權方式活化大面積國有土地，期在兼顧國庫收益下，創造民眾、業者及政府三贏。

國產署 地上權

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