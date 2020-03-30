南山人壽312億標下世貿三館地上權 創三紀錄
財政部國產署1月20日公告台北市世貿三館基地招標設定地上權案，3月30日開標結果標脫。本次招標設定地上權案，權利金底價為新台幣（下同）266億3,703萬餘元，由南山人壽保險股份有限公司以權利金312億7,600萬元得標，溢價率達17％。
國產署分析本次標脫結果，本基地面積16,054平方公尺(4,856坪)，為台北市信義計畫區最後一塊大面積國有非公用土地。使用分區為娛樂設施區，未來規劃發展空間大。本次開標四家競價結果，決標權利金312億7,600萬元，創下國產署辦理招標設定地上權以來，單宗土地面積最大、權利金底價單價最高、決標權利金總價最高之三項紀錄。
國產署表示，本案地上權存續期間70年，地租年息率4.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1.0％，地租不隨申報地價調整之年息率為3.5％。以2020年公告地價計算，年地租2億6,368萬餘元。
國產署進一步表示，4月續推國泰營區基地案，基地面積9,858平方公尺，預計於今年4月底公告招標，並將持續推出區位條件優質標的，以設定地上權方式活化大面積國有土地，期在兼顧國庫收益下，創造民眾、業者及政府三贏。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言