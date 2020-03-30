南山人壽312億標下世貿三館地上權 創三紀錄

財政部提醒，企業在報稅時，財務跟稅務上有常見的四大差異，報稅時記得進行帳外調整，包括超出稅法規定的列支限額、經營業務外的損失、未實現的損失、收入與費用配合原則等，在財會上可認列，但在稅法上卻不予認列費用或損失，提醒納稅人留意。

2020-03-29 23:12